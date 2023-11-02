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Які нові авто обирають українці: ТОП-10 моделей
37% жовтневого ринку нових легковиків сформували десять найпопулярніших в Україні моделей.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що найпопулярнішим серед українців залишається компактний кросовер RENAULT Duster.
"Втім електричний VOLKSWAGEN ID.4 все більше претендує на звання фаворита ринку, зменшуючи розрив з лідером", - зауважують в "Укравтопромі".Підписуйтесь на наш Telegram канал
ТОП-10 бестселерів жовтня 2023 року:
1. RENAULT Duster - 387 од.;
2. VOLKSWAGEN ID.4 - 366 од.;
3. TOYOTA RAV-4 - 340 од.;
4. NISSAN Qashqai - 217 од.;
5. BMW X5 - 156 од.;
6. SKODA Kodiaq - 137 од.;
7. TOYOTA Camry - 129 од.;
8. HYUNDAI Tucson - 127 од.;
9. MAZDA CX5 - 125 од.;
10. TOYOTA Land Cruiser Prado - 125 од.
Нагадаємо, у жовтні український автопарк поповнили понад 5,7 тисяч нових легкових авто, що на 83% більше, ніж торік. Найбільшим попитом серед українців користувались автомобілі марки TOYOTA.