Які нові авто обирають українці: ТОП-10 моделей

37% жовтневого ринку нових легковиків сформували десять найпопулярніших в Україні моделей.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що найпопулярнішим серед українців залишається компактний кросовер RENAULT Duster.

"Втім електричний VOLKSWAGEN ID.4 все більше претендує на звання фаворита ринку, зменшуючи розрив з лідером", - зауважують в "Укравтопромі".

ТОП-10 бестселерів жовтня 2023 року:

1. RENAULT Duster - 387 од.;

2. VOLKSWAGEN ID.4 - 366 од.;

3. TOYOTA RAV-4 - 340 од.;

4. NISSAN Qashqai - 217 од.;

5. BMW X5 - 156 од.;

6. SKODA Kodiaq - 137 од.;

7. TOYOTA Camry - 129 од.;

8. HYUNDAI Tucson - 127 од.;

9. MAZDA CX5 - 125 од.;

10. TOYOTA Land Cruiser Prado - 125 од.

Нагадаємо, у жовтні український автопарк поповнили понад 5,7 тисяч нових легкових авто, що на 83% більше, ніж торік. Найбільшим попитом серед українців користувались автомобілі марки TOYOTA.