Які нові авто купували українці у жовтні: ТОП-10 марок

У жовтні український автопарк поповнили понад 5,7 тисяч нових легкових авто, що на 83% більше, ніж торік. Найбільшим попитом серед українців користувались автомобілі марки TOYOTA.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що відносно вересня споживча активність в цьому сегменті авторинку збільшилась на 0,7%.

Як зауважують в "Укравтопромі", найбільшим попитом у минулому місяці користувались автомобілі марки TOYOTA, яких було зареєстровано 929 шт. У порівнянні з 2022 роком жовтнева реалізація нових Тойот в Україні збільшилась на 40%.

Другою за популярністю була марка VOLKSWAGEN, реєстрації автомобілів якої зросли утричі - до 574 од.

На третій позиції в рейтингу SKODA - 477 авто (+46%).

Четвертий результат у BMW – 461 авто (+255%).

Замикає лідерську п’ятірку RENAULT – 432 авто (+60%).

Також до ТОП-10 жовтня 2023 року увійшли такі марки: NISSAN - 309 од.; HYUNDAI - 240 од.; MERCEDES-BENZ - 224 од.; MAZDA - 220 од.; PEUGEOT - 200 од.

Титул бестселера місяця на ринку нових легковиків дістався автомобілю RENAULT Duster – 387 реєстрацій.

"Всього з січня по жовтень 2023 року українці придбали і поставили на облік 49,6 тис. нових легкових авто, що на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - підкреслили в "Укравтопромі".

Нагадаємо, протягом вересня українці придбали 5,7 тис. нових легкових автомобілів. Першість на ринку нових авто продовжує утримувати TOYOTA.

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