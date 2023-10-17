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Названо найпопулярніші кольори авто серед українців
За підсумками 9 місяців 2023 року найпопулярнішим кольором нового авто в Україні став білий.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Найпопулярніші кольори нових авто
Зазначається, що третина нових легковиків, що з початку року реалізовані в Україні, були білого кольору.
Лідерство в команді білих належить компактному кросоверу RENAULT Duster.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Сірий виявився другим за популярністю – 30% з поставлених на облік в цьому році нових авто цього кольору.
Найбільш численним з них виявився також RENAULT Duster.
Третій результат за чорним кольором, в який пофарбовано майже 18% нових авто.
У цьому забарвленні частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі TOYOTA Land Cruiser Prado.
На авто у синьому кольорі свій вибір зупинили 8% автомобілістів.
Тут першість у електромобіля VOLKSWAGEN ID.4.
Замикає п'ятірку найпопулярніших кольорів на українському ринку нових авто червоний (3%).
Лідер серед червоних – MAZDA CX5.
Палітра кольорів вживаних авто
Натомість у палітрі кольорів вживаних авто, які в цьому році перейшли на українські номери, домінував сірий.
У такий колір пофарбовано 37% завезених з-за кордону машин.
Лідер в цьому кольорі – VOLKSWAGEN Golf.
Чверть ввезених авто з пробігом - чорного кольору і це другий результат.
Тут найбільша кількість реєстрацій знов за VOLKSWAGEN Golf.
На третьому місці – білий. В цьому кольорі 16% вживаних авто, ввезених з-за кордону.
Найпопулярнішим серед них став RENAULT Megane.
Синій колір на четвертому місці – 12% реєстрацій.
Лідерська позиція у VOLKSWAGEN Golf.
На п'ятому – червоний колір (4%). Першість в цій категорії у RENAULT Megane.
Нагадаємо, протягом вересня українці придбали 5,7 тис. нових легкових автомобілів. Першість на ринку нових авто продовжує утримувати TOYOTA.