Названо найпопулярніші кольори авто серед українців

За підсумками 9 місяців 2023 року найпопулярнішим кольором нового авто в Україні став білий.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Найпопулярніші кольори нових авто

Зазначається, що третина нових легковиків, що з початку року реалізовані в Україні, були білого кольору.

Лідерство в команді білих належить компактному кросоверу RENAULT Duster.

Сірий виявився другим за популярністю – 30% з поставлених на облік в цьому році нових авто цього кольору.

Найбільш численним з них виявився також RENAULT Duster.

Третій результат за чорним кольором, в який пофарбовано майже 18% нових авто.

У цьому забарвленні частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі TOYOTA Land Cruiser Prado.

На авто у синьому кольорі свій вибір зупинили 8% автомобілістів.

Тут першість у електромобіля VOLKSWAGEN ID.4.

Замикає п'ятірку найпопулярніших кольорів на українському ринку нових авто червоний (3%).

Лідер серед червоних – MAZDA CX5.

Палітра кольорів вживаних авто

Натомість у палітрі кольорів вживаних авто, які в цьому році перейшли на українські номери, домінував сірий.

У такий колір пофарбовано 37% завезених з-за кордону машин.

Лідер в цьому кольорі – VOLKSWAGEN Golf.

Чверть ввезених авто з пробігом - чорного кольору і це другий результат.

Тут найбільша кількість реєстрацій знов за VOLKSWAGEN Golf.

На третьому місці – білий. В цьому кольорі 16% вживаних авто, ввезених з-за кордону.

Найпопулярнішим серед них став RENAULT Megane.

Синій колір на четвертому місці – 12% реєстрацій.

Лідерська позиція у VOLKSWAGEN Golf.

На п'ятому – червоний колір (4%). Першість в цій категорії у RENAULT Megane.

Нагадаємо, протягом вересня українці придбали 5,7 тис. нових легкових автомобілів. Першість на ринку нових авто продовжує утримувати TOYOTA.