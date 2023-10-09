Попит стабільний: які імпортовані вживані авто обирають українці

Український автопарк у вересні поповнили понад 21 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що відносно серпня показник не змінився, а ось порівняно з вереснем 2022 року реєстрації таких авто збільшилися на 34%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 44% (-1 відсотковий пункт відносно серпня).

Далі йдуть:

дизельні автівки – 31% (-1 в.п. порівняно з серпнем);

електромобілі – 16% (+1 в.п.);

авто з газобалонним обладнанням – 5%;

гібриди – 4% (+1 в.п.).

До топ-10 найпопулярніших моделей серед вживаних імпортованих авто ввійшли:

Volkswagen Golf – 1575 од.;

Renault Megane – 1299 од.;

Skoda Octavia – 923 од.;

Volkswagen Passat – 755 од.;

Nissan Leaf - 590 од.;

Audi A4 – 414 од.;

Volkswagen Touran – 406 од.;

Tesla Model 3 – 405 од.;

Volkswagen Tiguan – 401 од.;

Nissan Qashqai – 398 од.

Середній вік вживаних машин, які у вересні перейшли на українські номери, становить майже 10 років.

Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 148 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це в 3,4 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.

Ситуація на ринку нових автівок

Що стосується купівлі нових автомобілей, то протягом вересня цей показник в Україні склав 5,7 тис. одиниць, повідомляв "Укравтопром".

Відносно вересня 2022 року попит на нові легковики зріс на 67%, а порівняно з серпнем поточного року ринок дещо охолонув (-2%).

Десятка найпопулярніших моделей на ринку нових авто виглядала наступним чином: