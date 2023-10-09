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Попит стабільний: які імпортовані вживані авто обирають українці
Український автопарк у вересні поповнили понад 21 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що відносно серпня показник не змінився, а ось порівняно з вереснем 2022 року реєстрації таких авто збільшилися на 34%.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 44% (-1 відсотковий пункт відносно серпня).
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- дизельні автівки – 31% (-1 в.п. порівняно з серпнем);
- електромобілі – 16% (+1 в.п.);
- авто з газобалонним обладнанням – 5%;
- гібриди – 4% (+1 в.п.).
До топ-10 найпопулярніших моделей серед вживаних імпортованих авто ввійшли:
- Volkswagen Golf – 1575 од.;
- Renault Megane – 1299 од.;
- Skoda Octavia – 923 од.;
- Volkswagen Passat – 755 од.;
- Nissan Leaf - 590 од.;
- Audi A4 – 414 од.;
- Volkswagen Touran – 406 од.;
- Tesla Model 3 – 405 од.;
- Volkswagen Tiguan – 401 од.;
- Nissan Qashqai – 398 од.
Середній вік вживаних машин, які у вересні перейшли на українські номери, становить майже 10 років.
Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 148 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це в 3,4 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.
Ситуація на ринку нових автівок
Що стосується купівлі нових автомобілей, то протягом вересня цей показник в Україні склав 5,7 тис. одиниць, повідомляв "Укравтопром".
Відносно вересня 2022 року попит на нові легковики зріс на 67%, а порівняно з серпнем поточного року ринок дещо охолонув (-2%).
Десятка найпопулярніших моделей на ринку нових авто виглядала наступним чином:
- Renault Duster – 407 од.;
- Volkswagen ID.4 – 350 од.;
- Toyota RAV-4 – 326 од.;
- Mazda CX5 – 161 од.;
- Hyundai Tucson – 150 од.;
- BMW X5 – 147 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado – 147 од.;
- Skoda Octavia – 140 од.;
- Suzuki Vitara – 124 од.;
- Toyota Camry – 113 од.