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ТОП-10 найпопулярніших нових авто серед українців
36% вересневого ринку нових легковиків сформували десять найпопулярніших в Україні моделей.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що на відміну від попереднього місяця, у вересні найпопулярніші авто представили вісім брендів – три від TOYOTA і по одному від RENAULT, VOLKSWAGEN, MAZDA, HYUNDAI, BMW, SKODA та SUZUKI.
Десятка бестселерів вересня 2023 року:
1. RENAULT Duster - 407 од.;Підписуйтесь на наш Telegram канал
2. VOLKSWAGEN ID.4 - 350 од.;
3. TOYOTA RAV-4 - 326 од.;
4. MAZDA CX5 - 161 од.;
5. HYUNDAI Tucson - 150 од.;
6. BMW X5 - 147 од.;
7. TOYOTA Land Cruiser Prado - 147 од.;
8. SKODA Octavia - 140 од.;
9. SUZUKI Vitara - 124 од.;
10. TOYOTA Camry - 113 од.
Нагадаємо, протягом вересня українці придбали 5,7 тис. нових легкових автомобілів. Першість на ринку нових авто продовжує утримувати TOYOTA.