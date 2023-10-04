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Категорія
Авто
Дата публікації

ТОП-10 найпопулярніших нових авто серед українців

Volkswagen ID.4. Фото: insideevs.com
Volkswagen ID.4. Фото: insideevs.com

36% вересневого ринку нових легковиків сформували десять найпопулярніших в Україні моделей.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що на відміну від попереднього місяця, у вересні найпопулярніші авто представили вісім брендів – три від TOYOTA і по одному від RENAULT, VOLKSWAGEN, MAZDA, HYUNDAI, BMW, SKODA та SUZUKI.

Десятка бестселерів вересня 2023 року:

1. RENAULT Duster - 407 од.;

2. VOLKSWAGEN ID.4 - 350 од.;

3. TOYOTA RAV-4 - 326 од.;

4. MAZDA CX5 - 161 од.;

5. HYUNDAI Tucson - 150 од.;

6. BMW X5 - 147 од.;

7. TOYOTA Land Cruiser Prado - 147 од.;

8. SKODA Octavia - 140 од.;

9. SUZUKI Vitara - 124 од.;

10.  TOYOTA Camry - 113 од.

Нагадаємо, протягом вересня українці придбали 5,7 тис. нових легкових автомобілів.  Першість на ринку нових авто продовжує утримувати TOYOTA.

Автор:
Світлана Манько