ТОП-10 самых популярных новых авто среди украинцев

36% сентябрьского рынка новых легковых автомобилей сформировали десять самых популярных в Украине моделей.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что в отличие от предыдущего месяца, в сентябре самые популярные авто представили восемь брендов – три от TOYOTA и по одному от RENAULT, Volkswagen, Mazda, Hyundai, BMW, Skoda и Suzuki.

Десятка бестселлеров сентября 2023:

1. RENAULT Duster – 407 ед.;

2. VOLKSWAGEN ID.4 – 350 ед.;

3. TOYOTA RAV-4 – 326 ед.;

4. MAZDA CX5 – 161 ед.;

5. HYUNDAI Tucson – 150 ед.;

6. BMW X5 – 147 ед.;

7. TOYOTA Land Cruiser Prado – 147 ед.;

8. SKODA Octavia – 140 ед.;

9. SUZUKI Vitara – 124 ед.;

10. TOYOTA Camry – 113 ед.

Напомним, в течение сентября украинцы приобрели 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. Первенство на рынке новых авто продолжает удерживать TOYOTA .