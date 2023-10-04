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ТОП-10 самых популярных новых авто среди украинцев
36% сентябрьского рынка новых легковых автомобилей сформировали десять самых популярных в Украине моделей.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что в отличие от предыдущего месяца, в сентябре самые популярные авто представили восемь брендов – три от TOYOTA и по одному от RENAULT, Volkswagen, Mazda, Hyundai, BMW, Skoda и Suzuki.
Десятка бестселлеров сентября 2023:
1. RENAULT Duster – 407 ед.;Подписывайтесь на наш Telegram канал
2. VOLKSWAGEN ID.4 – 350 ед.;
3. TOYOTA RAV-4 – 326 ед.;
4. MAZDA CX5 – 161 ед.;
5. HYUNDAI Tucson – 150 ед.;
6. BMW X5 – 147 ед.;
7. TOYOTA Land Cruiser Prado – 147 ед.;
8. SKODA Octavia – 140 ед.;
9. SUZUKI Vitara – 124 ед.;
10. TOYOTA Camry – 113 ед.
Напомним, в течение сентября украинцы приобрели 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. Первенство на рынке новых авто продолжает удерживать TOYOTA .