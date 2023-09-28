Украинцы приобрели рекордное количество новых BMW

С января по август текущего года в Украине было реализовано почти 2,8 тыс. новых легковых автомобилей марки BMW, что является рекордным показателем для украинского авторынка.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Там отмечают, что в Украине никогда не продавали столько новых BMW.

Так, с января по август текущего года в Украине было реализовано около 2,8 тыс. новых легковых автомобилей марки BMW.

"Этот показатель рекордный для немецкой премиальной марки – никогда за аналогичный период года спрос на "баварцев" не достигал такой отметки", - подчеркивают в "Укравтопроме".

По данным аналитиков, ближайший результат к нынешнему показателю BMW достигал в 2017 году, когда за первые 8 месяцев было продано 1952 новых авто.

"Итак, в этом году прошлый рекорд был превышен на 43%, а BMW вошла в ТОП-5 марок украинского рынка новых легковушек", - констатируют аналитики.

Они добавляют, что по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году спрос на новые BMW увеличился почти втрое.

Бестселлером марки в этом году на украинском рынке стал кроссовер BMW X5.

Отметим, что с начала года украинский автопарк пополнили 165,2 тыс. легковых авто. Из них 23% новых и 77% подержанных. Наибольшее количество подержанных авто (44,7 тыс. ед.) были изготовлены в Германии, а Самым популярным импортируемым автомобилем с пробегом немецкого происхождения стал Volkswagen Golf.