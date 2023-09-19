Авто виробництва яких країн найпопулярніші серед українців

З початку року український автопарк поповнили 165,2 тис. легкових авто. З них 23% нових та 77% вживаних.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Ринок вживаних авто

Зазначається, що найбільша кількість вживаних авто (44,7 тис. од.) були виготовлені в Німеччині.

Найпопулярнішим імпортованим автомобілем з пробігом німецького походження став VOLKSWAGEN Golf.

Французькі легковики зайняли друге місце серед ввезених вживаних авто (17 тис. од.).

Найбільшим попитом серед вживаних «французів» користувався RENAULT Megane.

Замикають лідерську трійку автомобілі виготовлені в США (15,7 тис. вживаних авто).

Найбажанішим «американцем» в цій статистиці був електромобіль TESLA Model 3.

Продажі нових авто

В частині нових авто на першому місці «японці» (8,5 тис. од.).

Обираючи автомобіль, виготовлений в Японії, українські покупці частіше віддавали перевагу кросоверу TOYOTA RAV-4.

На другому місці на ринку нових авто - німецькі машини (6,4 тис. од.).

Бестселером серед нових «німців» став VOLKSWAGEN Touareg.

Також у першу трійку увійшли авто виготовлені у КНР (4,5 тис. од.).

Серед нових легковиків китайського виробництва безперечним лідером став VOLKSWAGEN ID.4.

Зауважимо, серед українців зростає попит на авто з Китаю. Наразі автомобілі китайського походження охопили 12% українського ринку нових легковиків