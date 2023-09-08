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Українці придбали рекордну кількість гібридних авто у серпні: найпопулярніші моделі
У серпні автопарк України поповнили близько 1,8 тис. гібридних легкових авто. Це рекордний показник за останні 20 місяців.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 63%.
В "Укравтопром" зауважують, що на серпневому ринку нових легковиків «гібридним» був майже кожен п’ятий автомобіль.Підписуйтесь на наш Telegram канал
В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (228 шт.)
Другий за популярністю – MERCEDES-BENZ GLE (87 шт.)
Третій результат у TOYOTA Camry Hybrid (78 шт.)
В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у FORD Fusion US (73 шт.)
Також у лідерській трійці: FORD C-Max (42 шт.) та TOYOTA Prius (42 шт.).
Нагадаємо, український автопарк у липні поповнили понад 1,5 тис. гібридних легкових авто.
Зауважимо, впродовж серпня український автопарк поповнили понад 21 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Таке поповнення автопарку країни ввезеного секонд-хенду стало найбільшим за попередні 12 місяців.