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Категорія
Авто
Дата публікації

Рекорд за 19 місяців. Українці в липні придбали понад 1,5 тис. гібридних легковиків

Toyota RAV4. Фото: toyota.com
Toyota RAV4. Фото: toyota.com

Український автопарк у липні поповнили понад 1,5 тис. гібридних легкових авто. Це рекордний показник за останні 19 місяців.

Про це повідомляє Укравтопром.

Із понад 1,5 тис. гібридних автівок, які було придбано у липні, 62% – нові.

На липневому ринку нових легковиків "гібриди" охопили 18% продажів.

Найпопулярнішими моделями в сегменті нових гібридів стали: 

  1. TOYOTA RAV-4 (266 шт.),
  2. NISSAN Qashqai (92 шт.),
  3. MERCEDES-BENZ GLE (60 шт.).

Що стосується імпортованих вживаних гібридних автомобілів, то перші три місця мали:

  1. FORD Fusion US (71 шт.),
  2. FORD C-Max (46 шт.),
  3. TOYOTA Prius (42 шт.).

Український автопарк легковиків

Нагадаємо, з січня по червень 2023 року український парк електромобілів поповнили 12,6 тисяч авто. Українці придбали 2,8 тис нових автомобілів і 9,8 тис вживаних. Якщо порівнювати ці дані з інформацією за І півріччя 2022р., то кількість електромобілів, які вперше були зареєстровані в Україні, збільшилась втричі. Частка нових машин зросла з 18% до 22% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Також серед українців зростає попит на авто з Китаю. З січня по червень українці придбали майже 5 тисяч легкових авто, ввезених з КНР.

Зазначимо, у першому півріччі 2023 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.

Автор:
Ніна Комащенко