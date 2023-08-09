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Авто
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Рекорд за 19 месяцев. Украинцы в июле приобрели более 1,5 тыс. гибридных легковушек

Toyota RAV4. Фото: toyota.com
Toyota RAV4. Фото: toyota.com

Украинский автопарк в июле пополнили более 1,5 тыс. гибридных легковых автомобилей. Это рекордный показатель за последние 19 месяцев.

Об этом сообщает Укравтопром.

Из более 1,5 тыс. гибридных автомобилей, приобретенных в июле, 62% – новые.

На июльском рынке новых легковушек "гибриды" охватили 18% продаж.

Самыми популярными моделями в сегменте новых гибридов стали:

  1. TOYOTA RAV-4 (266 шт.),
  2. NISSAN Qashqai (92 шт.),
  3. MERCEDES-BENZ GLE (60 шт.).

Что касается импортируемых подержанных гибридных автомобилей, то первые три места имели:

  1. FORD Fusion US (71 шт.),
  2. FORD C-Max (46 шт.),
  3. TOYOTA Prius (42 шт.).

Украинский автопарк легковушек

Напомним, с января по июнь 2023 года украинский парк электромобилей пополнили 12,6 тысячи авто. Украинцы приобрели 2,8 тыс. новых автомобилей и 9,8 тыс. подержанных. Если сравнивать эти данные с информацией за I полугодие 2022г., то количество электромобилей, впервые зарегистрированных в Украине, увеличилось втрое. Доля новых машин выросла с 18% до 22% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Также среди украинцев растет спрос на автомобили из Китая. С января по июнь украинцы приобрели почти 5 тысяч легковых автомобилей, ввезенных из КНР.

Отметим, что в первом полугодии 2023 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.

Автор:
Нина Комащенко