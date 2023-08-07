Спрос на б/у авто в Украине продолжает расти: ТОП-10 моделей июля

В течение июля украинский автопарк пополнили 18,8 тыс. легковых автомобилей, которые были ввезены из-за рубежа. Лидером среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

Об этом сообщает "Укравтопром".

"По сравнению с июнем 2023 года регистрации таких авто увеличились почти на 9%. Следовательно, июльское пополнение автопарка страны подержанными авто стало самым большим за последние 11 месяцев", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 44%.

Дальше идут:

Дизельные – 33%;

Электромобили – 15%;

Авто с ГБО – 5%;

Гибриды – 3%.

Лидером июльских регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

1. VOLKSWAGEN Golf – 1616 ед.;

2. RENAULT Megane – 1234 ед.;

3. SKODA Octavia – 929 ед.;

4. VOLKSWAGEN Passat – 741 ед.;

5. NISSAN Leaf – 535 ед.;

6. FORD Focus – 400 ед.;

7. VOLKSWAGEN Touran – 384 ед.;

8. NISSAN Qashqai – 377 ед.;

9. VOLKSWAGEN Tiguan – 377 ед;

10. AUDI A4 – 369 ед.

Как отмечают в "Укравтопроме", средний возраст подержанных машин, которые в июле перешли на украинские номера, составляет 10 лет.

"Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 106 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что в 3,3 раза больше реализации новых автомобилей за тот же период", - подчеркивают аналитики.

Отметим, за июль в Украине было зарегистрировано более 5,3 тыс. новых легковых авто, это на 5% меньше, чем в июне и на 45% больше результата июля 2022 года.

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