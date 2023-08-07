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Спрос на б/у авто в Украине продолжает расти: ТОП-10 моделей июля
В течение июля украинский автопарк пополнили 18,8 тыс. легковых автомобилей, которые были ввезены из-за рубежа. Лидером среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.
Об этом сообщает "Укравтопром".
"По сравнению с июнем 2023 года регистрации таких авто увеличились почти на 9%. Следовательно, июльское пополнение автопарка страны подержанными авто стало самым большим за последние 11 месяцев", - отмечают аналитики.
Они добавляют, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 44%.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Дальше идут:
- Дизельные – 33%;
- Электромобили – 15%;
- Авто с ГБО – 5%;
- Гибриды – 3%.
Лидером июльских регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.
В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:
1. VOLKSWAGEN Golf – 1616 ед.;
2. RENAULT Megane – 1234 ед.;
3. SKODA Octavia – 929 ед.;
4. VOLKSWAGEN Passat – 741 ед.;
5. NISSAN Leaf – 535 ед.;
6. FORD Focus – 400 ед.;
7. VOLKSWAGEN Touran – 384 ед.;
8. NISSAN Qashqai – 377 ед.;
9. VOLKSWAGEN Tiguan – 377 ед;
10. AUDI A4 – 369 ед.
Как отмечают в "Укравтопроме", средний возраст подержанных машин, которые в июле перешли на украинские номера, составляет 10 лет.
"Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 106 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что в 3,3 раза больше реализации новых автомобилей за тот же период", - подчеркивают аналитики.
Отметим, за июль в Украине было зарегистрировано более 5,3 тыс. новых легковых авто, это на 5% меньше, чем в июне и на 45% больше результата июля 2022 года.
Источник фото: ua.depositphotos.com