Какие авто покупали украинцы в июле: ТОП-10 марок

Бестселлером июля на украинском рынке авто стал компактный кроссовер RENAULT Duster. Его выбрали 552 покупателя.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что десять самых популярных в Украине моделей сформировали 39% июльского рынка новых легковых автомобилей.

По сравнению с июнем в ТОП-10 новых легковых автомобилей произошли следующие изменения: VOLKSWAGEN ID.4 улучшил позицию в рейтинге, войдя в тройку лидеров.

"Впрочем, один из фаворитов июня - TOYOTA Corolla покинул ТОП-10, опустившись сразу на 16 строчку", - сообщили в "Укравтопром".

Кроме того, растущий спрос на SKODA Karoq поднял эту модель в рейтинге с 10 на 4 место. В июле уже три модели SKODA представлены в ТОП-10 месяца, кроме Karoq также Kodiaq (6-е место) и Octavia (8).

TOYOTA Land Cruiser Prado поднялась на одну ступеньку, теперь она пятая в рейтинге.

MAZDA CX5, которая в июне занимала 5 позицию, сейчас седьмая. В то же время HYUNDAI Tucson с 7 места спустился на десятое.

"Девятую позицию и вообще присутствие в первой десятке потеряла TOYOTA Camry. И наконец, немного прибавив в продажах, в ТОП-10 украинского рынка новых авто попал VOLKSWAGEN Touareg", - отметили в "Укравтопром".

ТОП-10 легковушек июля 2023 года

1. RENAULT Duster – 552 ед.;

2. TOYOTA RAV-4 – 379 ед.;

3.VOLKSWAGEN ID.4 – 214 ед.;

4. SKODA Karoq – 153 ед.;

5.TOYOTA Land Cruiser Prado – 148 ед.;

6. SKODA Kodiaq – 143 ед.;

7. MAZDA CX5 – 130 ед.;

8.SKODA Octavia – 119 ед;

9. VOLKSWAGEN Touareg – 119 ед;

10. HYUNDAI Tucson – 109 ед.

Отметим, за июль в Украине было зарегистрировано более 5,3 тыс. новых легковых авто, это на 5% меньше, чем в июне и на 45% больше результата июля 2022 года.