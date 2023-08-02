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Какие авто покупали украинцы в июле: ТОП-10 марок
Бестселлером июля на украинском рынке авто стал компактный кроссовер RENAULT Duster. Его выбрали 552 покупателя.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что десять самых популярных в Украине моделей сформировали 39% июльского рынка новых легковых автомобилей.
По сравнению с июнем в ТОП-10 новых легковых автомобилей произошли следующие изменения: VOLKSWAGEN ID.4 улучшил позицию в рейтинге, войдя в тройку лидеров.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Впрочем, один из фаворитов июня - TOYOTA Corolla покинул ТОП-10, опустившись сразу на 16 строчку", - сообщили в "Укравтопром".
Кроме того, растущий спрос на SKODA Karoq поднял эту модель в рейтинге с 10 на 4 место. В июле уже три модели SKODA представлены в ТОП-10 месяца, кроме Karoq также Kodiaq (6-е место) и Octavia (8).
TOYOTA Land Cruiser Prado поднялась на одну ступеньку, теперь она пятая в рейтинге.
MAZDA CX5, которая в июне занимала 5 позицию, сейчас седьмая. В то же время HYUNDAI Tucson с 7 места спустился на десятое.
"Девятую позицию и вообще присутствие в первой десятке потеряла TOYOTA Camry. И наконец, немного прибавив в продажах, в ТОП-10 украинского рынка новых авто попал VOLKSWAGEN Touareg", - отметили в "Укравтопром".
ТОП-10 легковушек июля 2023 года
1. RENAULT Duster – 552 ед.;
2. TOYOTA RAV-4 – 379 ед.;
3.VOLKSWAGEN ID.4 – 214 ед.;
4. SKODA Karoq – 153 ед.;
5.TOYOTA Land Cruiser Prado – 148 ед.;
6. SKODA Kodiaq – 143 ед.;
7. MAZDA CX5 – 130 ед.;
8.SKODA Octavia – 119 ед;
9. VOLKSWAGEN Touareg – 119 ед;
10. HYUNDAI Tucson – 109 ед.
Отметим, за июль в Украине было зарегистрировано более 5,3 тыс. новых легковых авто, это на 5% меньше, чем в июне и на 45% больше результата июля 2022 года.