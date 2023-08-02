Які авто купували українці у липні: ТОП-10 моделей

Бестселером липня на українському ринку авто став компактний кросовер RENAULT Duster, який обрали 552 покупців.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що десять найпопулярніших в Україні моделей сформували 39% липневого ринку нових легковиків.

У порівнянні із червнем в ТОП-10 нових легковиків відбулись такі зміни: VOLKSWAGEN ID.4 покращив позиціювання у рейтингу, увійшовши в трійку лідерів.

"Втім один із фаворитів червня - TOYOTA Corolla покинув ТОП-10, спустившись одразу на 16 сходинку", - повідомили в "Укравтопром".

Крім того, зростаючий попит на SKODA Karoq підняв цю модель у рейтингу з 10 на 4 місце. У липні вже три моделі SKODA представлені у ТОП-10 місяця, окрім Karoq також Kodiaq (6 місце) та Octavia (8).

TOYOTA Land Cruiser Prado піднялась на одну сходинку, тепер вона п’ята в рейтингу.

MAZDA CX5, яка у червні посідала 5 позицію, зараз сьома. Водночас HYUNDAI Tucson з 7 місця спустився на десяте.

"Дев’яту позицію і взагалі присутність у першій десятці втратила TOYOTA Camry. І нарешті, трішки додавши у продажах, до ТОП-10 українського ринку нових авто потрапив VOLKSWAGEN Touareg", - зауважили в "Укравтопром".

ТОП-10 легковиків липня 2023 року

1. RENAULT Duster – 552 од.;

2. TOYOTA RAV-4 – 379 од.;

3.VOLKSWAGEN ID.4 – 214 од.;

4. SKODA Karoq – 153 од.;

5.TOYOTA Land Cruiser Prado – 148 од.;

6. SKODA Kodiaq – 143 од.;

7. MAZDA CX5 – 130 од.;

8.SKODA Octavia – 119 од.;

9. VOLKSWAGEN Touareg – 119 од.;

10. HYUNDAI Tucson – 109 од.

Зауважимо, за липень в Україні було зареєстровано понад 5,3 тис. нових легкових авто, це на 5% менше, ніж у червні та на 45% більше результату липня 2022 року.