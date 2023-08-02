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Які авто купували українці у липні: ТОП-10 моделей
Бестселером липня на українському ринку авто став компактний кросовер RENAULT Duster, який обрали 552 покупців.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що десять найпопулярніших в Україні моделей сформували 39% липневого ринку нових легковиків.
У порівнянні із червнем в ТОП-10 нових легковиків відбулись такі зміни: VOLKSWAGEN ID.4 покращив позиціювання у рейтингу, увійшовши в трійку лідерів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Втім один із фаворитів червня - TOYOTA Corolla покинув ТОП-10, спустившись одразу на 16 сходинку", - повідомили в "Укравтопром".
Крім того, зростаючий попит на SKODA Karoq підняв цю модель у рейтингу з 10 на 4 місце. У липні вже три моделі SKODA представлені у ТОП-10 місяця, окрім Karoq також Kodiaq (6 місце) та Octavia (8).
TOYOTA Land Cruiser Prado піднялась на одну сходинку, тепер вона п’ята в рейтингу.
MAZDA CX5, яка у червні посідала 5 позицію, зараз сьома. Водночас HYUNDAI Tucson з 7 місця спустився на десяте.
"Дев’яту позицію і взагалі присутність у першій десятці втратила TOYOTA Camry. І нарешті, трішки додавши у продажах, до ТОП-10 українського ринку нових авто потрапив VOLKSWAGEN Touareg", - зауважили в "Укравтопром".
ТОП-10 легковиків липня 2023 року
1. RENAULT Duster – 552 од.;
2. TOYOTA RAV-4 – 379 од.;
3.VOLKSWAGEN ID.4 – 214 од.;
4. SKODA Karoq – 153 од.;
5.TOYOTA Land Cruiser Prado – 148 од.;
6. SKODA Kodiaq – 143 од.;
7. MAZDA CX5 – 130 од.;
8.SKODA Octavia – 119 од.;
9. VOLKSWAGEN Touareg – 119 од.;
10. HYUNDAI Tucson – 109 од.
Зауважимо, за липень в Україні було зареєстровано понад 5,3 тис. нових легкових авто, це на 5% менше, ніж у червні та на 45% більше результату липня 2022 року.