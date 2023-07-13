Найбільше нових авто купують у Києві, а вживаних - на Львівщині: найпопулярніші марки

У першому півріччі 2023 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Ринок нових авто

Як підкреслили в "Укравтопромі", найбільшим регіональним ринком залишається Київ.

Так, з січня по червень кияни придбали 8911 нових авто.

За той же період мешканці Дніпропетровщини купили 2358 нових авто.

На Київщині за півроку було зареєстровано 2181 авто, в Одеській області – 1491 од., а на Львівщині – 1439 од.

В "Укравтопромі" зауважують, що на цих ринках, окрім Київської області, бестселером був компактний кросовер RENAULT Duster.

На Київщині лідером став електромобіль VOLKSWAGEN ID.4.

Ринок вживаних легковиків

За той самий період найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків продемонстрували:

1.Львівська обл. – 10131 шт.;

2.Вінницька обл. – 6520 шт.;

3. м.Київ – 5999 шт.;

4. Рівненська обл. – 5093 шт.;

5. Дніпропетровська обл. – 5074 шт.

За даними "Укравтопрому", у цьому сегменті ринку найбільш популярним автомобілем на Львівщині, Вінниччині та Рівненщині був VOLKSWAGEN Golf.

А у столиці та на Дніпропетровщині найбільшим попитом користувався RENAULT Megane.

Зауважимо, у червні український автопарк поповнили 17,3 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Лідером червневих реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

Джерело фото: ua.depositphotos.com