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Найбільше нових авто купують у Києві, а вживаних - на Львівщині: найпопулярніші марки
У першому півріччі 2023 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Ринок нових авто
Як підкреслили в "Укравтопромі", найбільшим регіональним ринком залишається Київ.
Так, з січня по червень кияни придбали 8911 нових авто.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За той же період мешканці Дніпропетровщини купили 2358 нових авто.
На Київщині за півроку було зареєстровано 2181 авто, в Одеській області – 1491 од., а на Львівщині – 1439 од.
В "Укравтопромі" зауважують, що на цих ринках, окрім Київської області, бестселером був компактний кросовер RENAULT Duster.
На Київщині лідером став електромобіль VOLKSWAGEN ID.4.
Ринок вживаних легковиків
За той самий період найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків продемонстрували:
1.Львівська обл. – 10131 шт.;
2.Вінницька обл. – 6520 шт.;
3. м.Київ – 5999 шт.;
4. Рівненська обл. – 5093 шт.;
5. Дніпропетровська обл. – 5074 шт.
За даними "Укравтопрому", у цьому сегменті ринку найбільш популярним автомобілем на Львівщині, Вінниччині та Рівненщині був VOLKSWAGEN Golf.
А у столиці та на Дніпропетровщині найбільшим попитом користувався RENAULT Megane.
Зауважимо, у червні український автопарк поповнили 17,3 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Лідером червневих реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.
Джерело фото: ua.depositphotos.com