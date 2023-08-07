Попит на вживані легкові авто в Україні продовжує зростати: ТОП-10 моделей липня

Впродовж липня український автопарк поповнили 18,8 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Лідером серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

Про це повідомляє "Укравтопром".

"У порівнянні з червнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже на 9%. Отже, липневе поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 11 місяців", - зауважують аналітики.

Вони додають, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 44%.

Далі йдуть:

Дизельні – 33%;

Електромобілі – 15%;

Авто з ГБО – 5%;

Гібриди – 3%.

Лідером липневих реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

1. VOLKSWAGEN Golf - 1616 од.;

2. RENAULT Megane - 1234 од.;

3. SKODA Octavia - 929 од.;

4. VOLKSWAGEN Passat - 741 од.;

5. NISSAN Leaf - 535 од.;

6. FORD Focus - 400 од.;

7. VOLKSWAGEN Touran - 384 од.;

8. NISSAN Qashqai - 377 од.;

9. VOLKSWAGEN Tiguan – 377 од;

10. AUDI A4 - 369 од.

Як зауважують в "Укравтопромі", середній вік вживаних машин, що у липні перейшли на українські номери становить 10 років.

"Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 106 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,3 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період", - підкреслюють аналітики.

Зауважимо, за липень в Україні було зареєстровано понад 5,3 тис. нових легкових авто, це на 5% менше, ніж у червні та на 45% більше результату липня 2022 року.

Джерело фото: ua.depositphotos.com