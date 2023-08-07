- Категорія
- Авто
- Дата публікації
-
Попит на вживані легкові авто в Україні продовжує зростати: ТОП-10 моделей липня
Впродовж липня український автопарк поповнили 18,8 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Лідером серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.
Про це повідомляє "Укравтопром".
"У порівнянні з червнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже на 9%. Отже, липневе поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 11 місяців", - зауважують аналітики.
Вони додають, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 44%.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Далі йдуть:
- Дизельні – 33%;
- Електромобілі – 15%;
- Авто з ГБО – 5%;
- Гібриди – 3%.
Лідером липневих реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.
До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
1. VOLKSWAGEN Golf - 1616 од.;
2. RENAULT Megane - 1234 од.;
3. SKODA Octavia - 929 од.;
4. VOLKSWAGEN Passat - 741 од.;
5. NISSAN Leaf - 535 од.;
6. FORD Focus - 400 од.;
7. VOLKSWAGEN Touran - 384 од.;
8. NISSAN Qashqai - 377 од.;
9. VOLKSWAGEN Tiguan – 377 од;
10. AUDI A4 - 369 од.
Як зауважують в "Укравтопромі", середній вік вживаних машин, що у липні перейшли на українські номери становить 10 років.
"Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 106 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,3 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період", - підкреслюють аналітики.
Зауважимо, за липень в Україні було зареєстровано понад 5,3 тис. нових легкових авто, це на 5% менше, ніж у червні та на 45% більше результату липня 2022 року.
Джерело фото: ua.depositphotos.com