Китайские авто захватывают украинский рынок: ТОП-5 моделей

Среди украинцев растет спрос на автомобили из Китая. С января по июнь украинцы приобрели почти 5 тысяч легковых автомобилей, ввезенных из КНР.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что из этого количества: новых – 3,1 тыс. ед.; б/у – 1,8 тыс. ед.

"Итак, автомобили китайского происхождения охватили 12% украинского рынка новых легковушек", - отмечают в "Укравтопроме".

Там добавляют, что в сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" была всего 2%.

В то же время, абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 79%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения в I полугодии 2023 года:

1. VOLKSWAGEN ID.4 – 899 ед.;

2. DONGFENG/HONDA M-NV – 495 ед.;

3. CHERY Tiggo 4 – 270 ед.;

4. VOLKSWAGEN ID.6 – 168 ед.;

5. HONDA E – 146 ед.

Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая в I полугодии 2023 года:

1. VOLKSWAGEN ID.4 – 683 ед.;

2. DONGFENG/HONDA M-NV – 374 ед.;

3. VOLKSWAGEN ID.6 – 116 ед.;

4. TESLA Model Y – 77 ед.;

5. HONDA E – 57 ед.

Заметим, в июне украинский автопарк пополнили 17,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. Лидером июньских регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.