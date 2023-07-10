За полгода украинцы приобрели более 12 тыс. электромобилей: какие модели самые популярные

С января по июнь 2023 года украинский парк электромобилей пополнили 12,6 тысячи авто. Украинцы приобрели 2,8 тыс. новых автомобилей и 9,8 тыс. подержанных.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Если сравнивать эти данные с информацией за I полугодие 2022г., то количество электромобилей, впервые зарегистрированных в Украине, увеличилось втрое. Доля новых машин выросла с 18% до 22% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Лидером на рынке новых электромобилей является Volkswagen ID.4. Его придали 899 украинцев. Далее следуют DongFeng/Honda M-NV – 497 ед. и Volkswagen ID.6 - 168 ед.

Среди подержанных электромобилей, впервые зарегистрированных в Украине первое место занял NISSAN Leaf - 1921 ед.

Дальше идут:

VOLKSWAGEN е-Golf – 940 ед.;

TESLA Model 3 – 908 ед.;

VOLKSWAGEN ID.4 – 724 ед.;

TESLA Model Y – 637 ед.

Заметим, что за июнь в Украине было зарегистрировано 5,6 тыс. новых легковых авто, что почти вдвое больше, чем в прошлом. Бестселлером месяца на украинском рынке остается компактный кроссовер RENAULT Duster, избравший 656 покупателей.

Также среди украинцев растет спрос на авто из Китая. За прошлый месяц в Украине свою первую регистрацию прошли 864 легковых автомобиля, изготовленных в Китае.

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