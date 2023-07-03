В июне украинцы зарегистрировали 5,6 тыс. новых легковых авто: ТОП-10 марок

За июнь в Украине было зарегистрировано 5,6 тысяч новых легковых авто, что почти вдвое больше, чем в прошлом. Бестселлером месяца на украинском рынке остается компактный кроссовер RENAULT Duster, который выбрали 656 покупателей.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Там отмечают, что от показателя довоенного июня 2021 года платежеспособный спрос на новые авто отстает на 36%.

Но по отношению к маю в июне потребительская активность на авторынке увеличилась на 9%.

Всего за полгода в Украине было зарегистрировано более 27 тысяч новых легковых авто, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

По данным "Укравтопром", в июне компактный кроссовер RENAULT Duster продолжил удерживать лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек.

В течение июня в Украине было реализовано 656 автомобилей этой модели.

ТОП-10 авто июня 2023 года, по версии "Укравтопрома", выглядит так:

1. RENAULT Duster – 656 ед.;

2. TOYOTA RAV-4 – 311 ед.;

3. TOYOTA Corolla – 202 ед.;

4. VOLKSWAGEN ID.4 – 189 ед.;

5. MAZDA CX5 – 167 ед.;

6. TOYOTA Land Cruiser Prado – 149 ед.;

7. HYUNDAI Tucson – 143 ед.;

8. SKODA Octavia – 127 ед.;

9. TOYOTA Camry – 124 ед.;

10. SKODA Karoq – 117 ед.

Напомним, что в течение мая в Украине было зарегистрировано чуть более 5,1 тыс. новых легковых авто. О том, какие марки были самыми популярными, читайте здесь.