У червні українці зареєстрували 5,6 тис. нових легкових авто: ТОП-10 марок

За червень в Україні було зареєстровано 5,6 тис. нових легкових авто, що майже удвічі більше ніж торік. Бестселером місяця на українському ринку залишається компактний кросовер RENAULT Duster, який обрали 656 покупців.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Там зазначають, що від показника довоєнного червня 2021 року, платоспроможний попит на нові авто відстає на 36%.

Але відносно травня у червні споживча активність на авторинку збільшилась на 9%.

Всього, за півроку, в Україні було зареєстровано понад 27 тисяч нових легкових авто, що у півтора раза більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

За даними "Укравтопром", у червні компактний кросовер RENAULT Duster продовжив утримувати лідерську позицію на українському ринку нових легковиків.

Впродовж червня в Україні було реалізовано 656 авто цієї моделі.

ТОП-10 авто червня 2023 року, за версією "Укравтопрома", виглядає так:

1. RENAULT Duster - 656 од.;

2. TOYOTA RAV-4 - 311 од.;

3. TOYOTA Corolla - 202 од.;

4. VOLKSWAGEN ID.4 - 189 од.;

5. MAZDA CX5 - 167 од.;

6. TOYOTA Land Cruiser Prado - 149 од.;

7. HYUNDAI Tucson - 143 од.;

8. SKODA Octavia - 127 од.;

9. TOYOTA Camry - 124 од.;

10. SKODA Karoq - 117 од.

Нагадаємо, що упродовж травня в Україні було зареєстровано трохи більше 5,1 тис. нових легкових авто, що вдвічі більше ніж торік. Про те, які марки були найпопулярнішими, читайте тут.