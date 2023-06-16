Среди украинцев растет спрос на автомобили из Китая: самые популярные модели

За прошлый месяц в Украине свою первую регистрацию прошли 864 легковых автомобиля, изготовленных в Китае. Это на 11% больше, чем в апреле.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Из этого количества авто украинцы приобрели новых 603 ед. (+18% к апрелю), а подержанных – 261 ед (-3%).

"Как среди новых, так и подержанных авто, ввезенных из Китая, доминировали электромобили, доля которых в регистрациях составляли 43% и 97% соответственно", - отмечают в "Укравтопроме".

В майскую пятерку самых популярных новых авто-made in China вошли:

1. VOLKSWAGEN ID.4

2. DONGFENG/ HONDA M-NV

3. CHERY Tiggo 4

4. CHERY Tiggo 2

5. MG HS

В ТОП-5 импортируемых из Китая подержанных машин в мае попали:

1. VOLKSWAGEN ID.4

2. DONGFENG/ HONDA M-NV

3. VOLKSWAGEN ID.6

4. TESLA Model Y

5. HONDA E

В "Укравтопроме" добавляют, что всего с начала года в Украине было реализовано более 4 тысяч легковых автомобилей (новых и б/у), изготовленных в Китае.

Отметим, что в мае автопарк Украины пополнили 2451 авто на электротяге (BEV), а самым популярным электромобилем стал китайский VOLKSWAGEN ID.4.