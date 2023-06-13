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Рекорд за 10 месяцев. Украинцы в мае приобрели более 1,3 тыс. гибридных легковушек
Украинский автопарк в мае пополнили более 1,3 тыс. гибридных легковых автомобилей. Этот показатель является рекордным за последние 10 месяцев, сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что на майском рынке новых легковушек гибриды охватили 26% продаж.
Из более чем 1,3 тыс. гибридных автомобилей, приобретенных в прошлом месяце, 73% – новые. Самыми популярными моделями в сегменте новых гибридов стали:
- Toyota RAV4 (приобретено 202 шт.);
- Nissan Qashqai (88 шт.);
- Мерседес-бенз GLE (63 шт.).
Что касается импортированных подержанных гибридных автомобилей, то первые три имели:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- Toyota Prius (39 шт.);
- Ford Fusion US (33 шт.);
- Chevrolet Volt (27 шт.).
Напомним, что в целом в течение мая в Украине было зарегистрировано чуть более 5,1 тыс. новых легковых авто, что вдвое больше чем в прошлом году. О том, какие марки были самыми популярными, читайте здесь.