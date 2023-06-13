Рекорд за 10 месяцев. Украинцы в мае приобрели более 1,3 тыс. гибридных легковушек

Украинский автопарк в мае пополнили более 1,3 тыс. гибридных легковых автомобилей. Этот показатель является рекордным за последние 10 месяцев, сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что на майском рынке новых легковушек гибриды охватили 26% продаж.

Из более чем 1,3 тыс. гибридных автомобилей, приобретенных в прошлом месяце, 73% – новые. Самыми популярными моделями в сегменте новых гибридов стали:

Toyota RAV4 (приобретено 202 шт.);

Nissan Qashqai (88 шт.);

Мерседес-бенз GLE (63 шт.).

Что касается импортированных подержанных гибридных автомобилей, то первые три имели:

Toyota Prius (39 шт.);

Ford Fusion US (33 шт.);

Chevrolet Volt (27 шт.).

Напомним, что в целом в течение мая в Украине было зарегистрировано чуть более 5,1 тыс. новых легковых авто, что вдвое больше чем в прошлом году. О том, какие марки были самыми популярными, читайте здесь.