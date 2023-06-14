Найбільше електромобілів купують на Львівщині: ТОП-3 моделі

У травні автопарк України поповнили 2451 авто на електротязі (BEV), а найпопулярнішим електромобілем був VOLKSWAGEN ID.4.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували:

Львівська область – 332 од. (89% вживані);

місто Київ – 317 од. (59% вживані);

Дніпропетровська обл. – 202 од. (72% вживані);

Київська обл. – 178 од. (57% вживані);

Вінницька обл. – 145 од (88% вживані).

Як повідомляють в "Укравтопромі" у частині нових авто найпопулярнішим електромобілем був VOLKSWAGEN ID.4 (м. Київ – 41 шт., Київська обл. – 24 шт., Дніпропетровська обл. – 17 шт., Львівська обл. – 10 шт., Вінницька обл. – 7 шт.).

А в сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто українці найбільше купували NISSAN Leaf – на Львівщині (53 шт.), Дніпропетровщині (47 шт.), Вінниччині (40 шт.), Київщині (12 шт) та TESLA Model 3 – у м. Києві (24 шт.).

Нагадаємо, за травень українці придбали 559 нових електромобілів, а вживаних – 1892 од.

Відносно квітневого результату, у минулому місяці кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась майже на 15%.