Больше всего электромобилей покупают на Львовщине: ТОП-3 модели

В мае автопарк Украины пополнили 2451 авто на электротяге (BEV), а самым популярным электромобилем был Volkswagen ID.4.

Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, что наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали:

Львовская область – 332 ед. (89% б/у);

город Киев – 317 ед. (59% б/у);

Днепропетровская обл. – 202 ед. (72% б/у);

Киевская обл. – 178 ед. (57% б/у);

Винницкая обл. – 145 ед (88% подержанные).

Как сообщают в "Укравтопроме" в части новых авто самым популярным электромобилем был VOLKSWAGEN ID.4 (г. Киев – 41 шт., Киевская обл. – 24 шт., Днепропетровская обл. – 17 шт., Львовская обл. – 10 шт., Винницкая область – 7 шт.).

А в сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто украинцы больше всего покупали NISSAN Leaf – на Львовщине (53 шт.), Днепропетровщине (47 шт.), Винницкой области (40 шт.), Киевщине (12 шт.) и TESLA Model 3 – в Киеве (24 шт.).

Напомним, за май украинцы приобрели 559 новых электромобилей, а подержанных – 1892 ед.

Относительно апрельского результата в прошлом месяце количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось почти на 15%.