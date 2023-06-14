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Больше всего электромобилей покупают на Львовщине: ТОП-3 модели
В мае автопарк Украины пополнили 2451 авто на электротяге (BEV), а самым популярным электромобилем был Volkswagen ID.4.
Об этом сообщает Укравтопром.
Отмечается, что наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали:
- Львовская область – 332 ед. (89% б/у);
- город Киев – 317 ед. (59% б/у);
- Днепропетровская обл. – 202 ед. (72% б/у);
- Киевская обл. – 178 ед. (57% б/у);
- Винницкая обл. – 145 ед (88% подержанные).
Как сообщают в "Укравтопроме" в части новых авто самым популярным электромобилем был VOLKSWAGEN ID.4 (г. Киев – 41 шт., Киевская обл. – 24 шт., Днепропетровская обл. – 17 шт., Львовская обл. – 10 шт., Винницкая область – 7 шт.).Подписывайтесь на наш YouTube канал
А в сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто украинцы больше всего покупали NISSAN Leaf – на Львовщине (53 шт.), Днепропетровщине (47 шт.), Винницкой области (40 шт.), Киевщине (12 шт.) и TESLA Model 3 – в Киеве (24 шт.).
Напомним, за май украинцы приобрели 559 новых электромобилей, а подержанных – 1892 ед.
Относительно апрельского результата в прошлом месяце количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось почти на 15%.