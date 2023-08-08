Украинцы приобрели 3,5 тысячи электромобилей в июле: ТОП-5 моделей

В июле украинский автопарк пополнили 3464 автотранспортных средства на аккумуляторных источниках питания (BEV). Из них новых – 586 ед., а подержанных – 2878 ед.

Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, что из этого количества транспортных средств: легковых – 3389 ед. (новых – 581 шт., подержанных – 2808 шт.); коммерческих – 75 ед. (новых – 5 шт., подержанных – 70 шт.).

"По июньскому результату количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось почти на 11,5%. По сравнению с июлем прошлого года этот показатель вырос вдвое", - отмечают в "Укравтопром".

ТОП-5 новых электромобилей на рынке в июле:

VOLKSWAGEN ID.4 - 214 ед;

VOLKSWAGEN ID.6 - 44 ед.

FAW Toyota BZ4X – 38 ед.;

HONDA E – 36 ед.;

DONGFENG/HONDA M-NV - 32 ед.

ТОП-5 подержанных электромобилей в июле:

NISSAN Leaf – 535 ед.;

VOLKSWAGEN e-Golf – 394 ед.;

TESLA Model 3 – 289 ед.;

TESLA Model Y – 190 ед.;

RENAULT Zoe - 155 ед.

"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 16 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - подчеркнули в "Укравтопром".

Заметим, в течение июля украинский автопарк пополнили 18,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. Лидером среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

Также за июль в Украине было зарегистрировано более 5,3 тыс. новых легковых автомобилей, это на 5% меньше, чем в июне и на 45% больше результата июля 2022 года.