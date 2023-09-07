Попит на електромобілі серед українців продовжує зростати: ТОП-5 моделей у серпні

У серпні український автопарк поповнили 3841 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що відносно торішнього серпня ринок електромобілів збільшився у 2,6 раза.

У порівнянні з липнем 2023 року попит на BEV зріс на 11%.

За даними "Укравтопрому", основну масу зареєстрованих у серпні електромобілів склали легкові авто - 3764 шт. (нових – 684 шт., уживаних – 3080 шт.).

З 77 комерційних електромобілів новими були лише 3 авто.

ТОП-5 нових електромобілів на ринку у серпні:

1. VOLKSWAGEN ID.4 – 275 од.;

2. VOLKSWAGEN ID.6 – 58 од.;

3. AUDI Q8 e-tron – 40 од.;

4. TOYOTA BZ4X – 39 од.;

5. HONDA E – 34 од.

ТОП-5 серпня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

1. NISSAN Leaf - 505 од.;

2. VOLKSWAGEN e-Golf - 422 од.;

3. TESLA Model 3 - 361 од.;

4. TESLA Model Y - 218 од.;

5. RENAULT Zoe - 183 од.

"Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 19,9 тис. електромобілів, що у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року", - підкреслюють в "Укравтопромі".

Нагадаємо, впродовж липня український автопарк поповнили 3464 автотранспортних засоби на акумуляторних джерелах живлення (BEV). З них нових - 586 од., а вживаних – 2878 од.