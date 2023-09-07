Спрос на электромобили среди украинцев продолжает расти: ТОП-5 моделей в августе

В августе украинский автопарк пополнили 3841 автомобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV).

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по отношению к августу прошлого года рынок электромобилей увеличился в 2,6 раза.

По сравнению с июлем 2023 г. спрос на BEV вырос на 11%.

По данным "Укравтопрома", основную массу зарегистрированных в августе электромобилей составили легковые автомобили - 3764 шт. (новых – 684 шт., б/у – 3080 шт.).

Из 77 коммерческих электромобилей новыми были только 3 автомобиля.

ТОП-5 новых электромобилей на рынке в августе:

1. VOLKSWAGEN ID.4 – 275 ед.;

2. VOLKSWAGEN ID.6 – 58 ед.;

3. AUDI Q8 e-tron – 40 ед.;

4. TOYOTA BZ4X – 39 ед.;

5. HONDA E – 34 ед.

ТОП-5 августа впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

1. NISSAN Leaf – 505 ед.;

2. VOLKSWAGEN e-Golf – 422 ед.;

3. TESLA Model 3 – 361 ед.;

4. TESLA Model Y – 218 ед.;

5. RENAULT Zoe – 183 ед.

"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 19,9 тыс. электромобилей, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году", - подчеркивают в "Укравтопроме".

Напомним, в июле украинский автопарк пополнили 3464 автотранспортных средства на аккумуляторных источниках питания (BEV). Из них новых – 586 ед., а подержанных – 2878 ед.