Украинцы купили рекордное количество подержанных авто в августе: ТОП-10 моделей

В течение августа украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с июлем 2023 года регистрации подержанных автомобилей увеличились почти на 12%.

Относительно августовского показателя в прошлом году спрос на импортируемые автомобили с пробегом вырос на 27%.

"Августовское пополнение автопарка страны подержанными авто стало самым большим за предыдущие 12 месяцев", - отмечают в "Укравтопроме".

Там добавляют, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 45%.

Дальше идут:

дизельные – 32%;

электромобили – 15%;

авто с ГБО – 5%;

гибриды – 3%.

В "Укравтопроме" сообщают, что лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда в очередной раз стал Volkswagen Golf.

ТОП – 10 самых популярных моделей августа:

1. VOLKSWAGEN Golf – 1725 ед.;

2. RENAULT Megane – 1363 ед.;

3. SKODA Octavia – 952 ед.;

4. VOLKSWAGEN Passat – 835 ед.;

5. NISSAN Leaf – 505 ед.;

6. FORD Focus – 426 ед.;

7. NISSAN Qashqai – 412 ед.;

8. VOLKSWAGEN Tiguan – 408 ед.;

9. VOLKSWAGEN Touran – 375 ед.;

10. AUDI A4 – 365 ед.

По данным "Укравтопрома", средний возраст подержанных машин, в августе перешедших на украинские номера, составляет 10 лет.

"Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 127 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что в 3,3 раза больше реализации новых авто за тот же период", - подчеркнули в "Укравтопроме".

Напомним, в течение июля украинский автопарк пополнили 18,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. Лидером среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

Отметим, что в первом полугодии 2023 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.