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Украинцы купили рекордное количество подержанных авто в августе: ТОП-10 моделей
В течение августа украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что по сравнению с июлем 2023 года регистрации подержанных автомобилей увеличились почти на 12%.
Относительно августовского показателя в прошлом году спрос на импортируемые автомобили с пробегом вырос на 27%.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Августовское пополнение автопарка страны подержанными авто стало самым большим за предыдущие 12 месяцев", - отмечают в "Укравтопроме".
Там добавляют, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 45%.
Дальше идут:
- дизельные – 32%;
- электромобили – 15%;
- авто с ГБО – 5%;
- гибриды – 3%.
В "Укравтопроме" сообщают, что лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда в очередной раз стал Volkswagen Golf.
ТОП – 10 самых популярных моделей августа:
1. VOLKSWAGEN Golf – 1725 ед.;
2. RENAULT Megane – 1363 ед.;
3. SKODA Octavia – 952 ед.;
4. VOLKSWAGEN Passat – 835 ед.;
5. NISSAN Leaf – 505 ед.;
6. FORD Focus – 426 ед.;
7. NISSAN Qashqai – 412 ед.;
8. VOLKSWAGEN Tiguan – 408 ед.;
9. VOLKSWAGEN Touran – 375 ед.;
10. AUDI A4 – 365 ед.
По данным "Укравтопрома", средний возраст подержанных машин, в августе перешедших на украинские номера, составляет 10 лет.
"Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 127 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что в 3,3 раза больше реализации новых авто за тот же период", - подчеркнули в "Укравтопроме".
Напомним, в течение июля украинский автопарк пополнили 18,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. Лидером среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.
Отметим, что в первом полугодии 2023 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.