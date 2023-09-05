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Українці купили рекордну кількість вживаних авто у серпні: ТОП-10 моделей
Впродовж серпня український автопарк поповнили понад 21 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що у порівнянні з липнем 2023 року реєстрації вживаних авто збільшились майже на 12%.
Відносно серпневого показника минулого року попит на імпортовані авто з пробігом зріс на 27%.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Серпневе поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за попередні 12 місяців", - зауважують в "Укравтопромі".
Там додають, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 45%.
Далі йдуть:
- дизельні – 32%;
- електромобілі – 15%;
- авто з ГБО – 5%;
- гібриди – 3%.
В "Укравтопромі" повідомляють, що лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вчергове став Volkswagen Golf.
ТОП - 10 найпопулярніших моделей серпня:
1. VOLKSWAGEN Golf - 1725 од.;
2. RENAULT Megane - 1363 од.;
3. SKODA Octavia - 952 од.;
4. VOLKSWAGEN Passat - 835 од.;
5. NISSAN Leaf - 505 од.;
6. FORD Focus - 426 од.;
7. NISSAN Qashqai - 412 од.;
8. VOLKSWAGEN Tiguan - 408 од.;
9. VOLKSWAGEN Touran - 375 од.;
10. AUDI A4 - 365 од.
За даними "Укравтопрому", середній вік вживаних машин, що у серпні перейшли на українські номери становить 10 років.
"Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 127 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,3 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період", - підкреслили в "Укравтопромі".
Нагадаємо, впродовж липня український автопарк поповнили 18,8 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Лідером серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.
Зазначимо, у першому півріччі 2023 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.