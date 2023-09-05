Українці купили рекордну кількість вживаних авто у серпні: ТОП-10 моделей

Впродовж серпня український автопарк поповнили понад 21 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні з липнем 2023 року реєстрації вживаних авто збільшились майже на 12%.

Відносно серпневого показника минулого року попит на імпортовані авто з пробігом зріс на 27%.

"Серпневе поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за попередні 12 місяців", - зауважують в "Укравтопромі".

Там додають, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 45%.

Далі йдуть:

дизельні – 32%;

електромобілі – 15%;

авто з ГБО – 5%;

гібриди – 3%.

В "Укравтопромі" повідомляють, що лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вчергове став Volkswagen Golf.

ТОП - 10 найпопулярніших моделей серпня:

1. VOLKSWAGEN Golf - 1725 од.;

2. RENAULT Megane - 1363 од.;

3. SKODA Octavia - 952 од.;

4. VOLKSWAGEN Passat - 835 од.;

5. NISSAN Leaf - 505 од.;

6. FORD Focus - 426 од.;

7. NISSAN Qashqai - 412 од.;

8. VOLKSWAGEN Tiguan - 408 од.;

9. VOLKSWAGEN Touran - 375 од.;

10. AUDI A4 - 365 од.

За даними "Укравтопрому", середній вік вживаних машин, що у серпні перейшли на українські номери становить 10 років.

"Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 127 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,3 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період", - підкреслили в "Укравтопромі".

Нагадаємо, впродовж липня український автопарк поповнили 18,8 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Лідером серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

Зазначимо, у першому півріччі 2023 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.