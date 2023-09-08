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Украинцы приобрели рекордное количество гибридных автомобилей в августе: самые популярные модели
В августе автопарк Украины пополнили около 1,8 тыс. гибридных легковых автомобилей. Это рекордный показатель за последние 20 месяцев.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что доля новых автомобилей в этом количестве составила 63%.
В "Укравтопроме" отмечают, что на августовском рынке новых легковушек «гибридным» был почти каждый пятый автомобиль.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (228 шт.)
Второй по популярности – MERCEDES-BENZ GLE (87 шт.)
Третий результат у TOYOTA Camry Hybrid (78 шт.)
В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US (73 шт.)
Также в лидерской тройке: FORD C-Max (42 шт.) и Toyota Prius (42 шт.).
Напомним, украинский автопарк в июле пополнили более 1,5 тыс. гибридных легковых автомобилей.
Заметим, в течение августа украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Такое пополнение автопарка страны ввезенного секонд-хенда стало самым большим за предыдущие 12 месяцев.