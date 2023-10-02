Топ-10 найбільших експортерів автомобілів: Китай набирає обертів, а США здають позиції

За останні 12 років (2000-2022) світовий ринок автомобілів хоч і не зазнав глобальних змін, проте поступово змінюється. США втратили частину своєї долі ринку, тоді як Китай — наростив. Проте найбільшим експортером залишається Євросоюз.

Про це свідчать дані Світової організації торгівлі (СОТ), передає Visual Capitalist.

Десятка найбільших автовиробників світу

Десятка найбільших експортерів за 2022 рік відвантажила на зовнішні ринки автомобілів на такі суми:

Країни ЄС продали автомобілів на суму $699 млрд ; США - на $138 млрд ; Японія - $135 млрд ; Мексика - $129 млрд ; Китай - $121 млрд ; Південна Корея - $77 млрд; Канада - $50 млрд ; Велика Британія - $41 млрд ; Таїланд - $30 млрд ; Туреччина - $25 млрд.

Зауважимо, що йдеться саме про топ-10 найбільших експортерів автомобілів у грошовому вимірюванні. Якщо перевести у відсотки, то ці країни ділять ринок таким чином:

Експортер % світового експорту у 2000 році % світового експорту у 2022 році Зміна долі ринку Евросоюз 45,4% 46,1% +0,7% США 11,7% 9,1% -2,6% Японія 15,3% 8,9% -6,4% Мексика 5,3% 8,5% +3,2% Китай 0,3% 8,0% +7,7 Південна Корея 2,6% 5,1% +2,5% Канада 10,5% 3,3% -7,2% Великобританія 4,5% 2,7% -1,8% Таїланд 0,4% 2,0% +1,6% Туреччина 0,3% 1,7% +1,4%

Зведені дані щодо експорту дозволяють зрозуміти, як змінюється структура світового ринку автомобілів та прогнозувати майбутній розподіл.

Рейтинг найбільших експортерів автомобілів / Інфографіка: Visual Capitalist

Марки найбільших експортерів автомобілів

Євросоюз

Серед країн ЄС очевидним лідером є Німеччина. За даними організації World's Top Exports, країна експортувала за 2022 рік автомобілів на $155,1 млрд. Саме в Німеччині найбільшими виробниками автомобілів є такі компанії:

Volkswagen AG (і дочірні компанії Audi і Porsche);

BMW AG;

Mercedes-Benz (Daimler AG);

Adam Opel AG;

Ford-Werke GmbH.

США

Велику трійку американських автовиробників формують General Motors Company, Ford Motor Company і Fiat Chrysler Automobiles . Примітно, що штаб-квартири всіх трьох компаній розміщені в районі Детройту (штат Мічіган). Автовиробники також є лідерами на ринку Канади.

Крім того, популярні електрокари Tesla також виготовляють в США . Завод із виробництва електромобілів знаходиться у місті Фрімонт, Каліфорнія.

Японія

Автомобільна промисловість є вагомою галуззю економіки Японії. В країні виготовляють низку автом, але саме до трійки найбільших автовиробників входять:

Toyota - це найбільший автовиробник в Японії і один із найбільших у світі. Компанія виробляє широкий асортимент автомобілів, включаючи легкові, комерційні та гібридні авто. Honda є одним із відомих японських автовиробників, який виробляє як легкові автомобілі, так і мотоцикли. Вони славляться своєю технологією VTEC та гібридними моделями. Nissan також є великим гравцем на авторинку Японії. Вони виробляють різноманітні моделі: від економних до спортивних і електричних автомобілів.

Які марки авто виготовляють у Китаї

Китайська економіка почала активно розвиватися з початку XXI століття, що дало можливість Пекіну конкурувати з США та вступити в “торговельну війну”. Успіхи демонтрує й китайський автопром.

Китай очолює трійку країн, які найбільше збільшили свою частку в світовому ринку автомобілів з 2000 року, з показником +7,7 п.п. За ним йде Мексика (+3,2 п.п.) і Південна Корея (+2,5 п.п.). Китай став найбільшим у світі автомобільним ринком ще у 2009 році, що прискорило зростання вітчизняних автовиробників.

Трійку найбільших китайських автовиробників формують такі компанії:

Shanghai General Motors (SAIC Motor);

Dongfeng Motor;

First Automotive Works (FAW).

В Китаї виробляють такі відомі в Україні марки авто, як Geely, Chery, Hafei, Jianghuai, Great Wall. Експерти вважають, що у 2023 році Китай може очолити рейтинг найбільших експортерів автомобілів. У І кварталі 2023 року країна вже стала лідером за кількістю поставлених авто на зовнішні ринки - 1,069 млн авто.

У Китаї також розташовані деякі з найбільших у світі постачальників автомобільної продукції, зокрема Weichai (дизельні двигуни), Hasco Automotive (системи трансмісії та кондиціонування повітря) і CATL (акумулятори для електромобілів).

США втрачають частку світового ринку автомобілів

Автомобільні експортери, які впали найбільше з 2000 року, - це Канада (-7,2 п.п.), Японія (-6,4 п.п.) і США (-2,6 п.п.). Проте варто враховувати, що США наразі перебувають на порозі рецесії, тому незначне падіння спостерігається і в інших галузях.

Крім того, автомобільна промисловість Канади за останні роки зазнала стабільного спаду, хоча нові інвестиції, пов’язані з електромобілями, можуть змінити ситуацію, вважають експерти. Справа в тому, що у березні 2022 року Stellantis і LG Energy Solutions оголосили про будівництво заводу електромобільних акумуляторів вартістю $3,5 млрд у Віндзорі, Онтаріо.

Автомобільна промисловість Канади в основному зосереджена в провінції Онтаріо, яка сусідить з Мічиганом, штатом з найбільшим виробництвом автомобілів у США.