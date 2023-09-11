Легкий комерційний транспорт - за які моделі українці голосують гаманцем?

Попит на комерційний автотранспорт (LCV) в Україні поступово відновлюється після шоку зими-весни 2022 року, що є непрямим маркером росту бізнесу і економіки загалом. На ринку автомобілів для комерційних вантажних і пасажирських перевезень давно встановились свої лідери і аутсайдери, підприємці знають сильні сторони і "болячки" кожної моделі. Delo.ua пропонує прицінитись до лідерів сегменту LCV і дізнатись, чому споживачі хотіли б придбати одні моделі, а вимушені купувати зовсім інші.

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LCV (Light Commercial Vehicle, легкий транспорт для комерційних цілей) - це малотоннажний (з повною масою до 3,5 тонн) вантажний автомобіль, призначений для перевезення вантажів або до 20 пасажирів.

Основні критерії, на які повинні зважати підприємці при виборі легких комерційних авто, наступні:

невелика вартість;

низька витрата палива при достатній потужності і вантажопідйомності;

автівка повинна бути легкою в експлуатації, обслуговуванні та ремонті;

низький "поріг входу" по водійському посвідченню - за рівності інших умов бізнес завжди купить транспортний засіб (ТЗ), яким можуть керувати водії з посвідченням категорії "В", ніж менш розповсюдженої категорії "С";

доступність запчастин і мінімальна кількість днів, які автівка простоює в ремонті;

можливість використання засобу пересування для вантажопасажирських перевезень - наприклад, перевезти замовника разом з його вантажем.

З початку року майже 40 тис. комерційних авто знайшли або змінили власників

Імпорт вживаних LCV з початку року майже втричі перевищує кількість ввезених нових автівок. Інфографіка: Delo.ua

Згідно з статистикою, наданою виданню в Інституті досліджень авторинку (ІДА), в січні-серпні 2023 року три чверті (75,2%) реалізованих LCV прийшлось на перепродажі в Україні - за цей час власників змінило 29648 автомобілів. Також за вісім місяців в країну ввезено 6823 вживаних та 2581 нових автомобілі, відповідно 17,3% і 6,5% ринку. За цей же час в країні виготовлено 399 автівок класу LCV, або 1% ринку.

Таким чином, загальний ринок по сегменту за січень-серпень складає 39451 одиницю автомобільної техніки.

Зірка з трьома променями тримає ринок

Інститут досліджень авторинку в коментарі для видання уточнює, що на внутрішньому ринку з беззаперечним відривом лідирує продукція автомобілебудівного концерну "Даймлер", котрий випускає автомобілі під ТМ Mercedes-Benz. На українському ринку з початку 2023 року продано 4454 автомобілі Mercedes Sprinter, що в 1,6 рази перевершує показники найближчого конкурента від Renault, продажі яких за цей час склали 2754 одиниць.

Вантажний фургон Mercedes Sprinter W906. Фото: Wikimedia Commons

Лідерство Mercedes на українському вторинному ринку пояснюється великою кількістю модифікацій на цій платформі - Sprinter може бути маршрутним таксі на 19 сидячих місць (+7 стоячих пасажирів), міжміським мікроавтобусом (до 20 сидячих місць), вантажно-пасажирським транспортом, вантажним фургоном, бортовою вантажівкою, авторефрижератором, спеціалізованим авто (швидкою допомогою, автоманіпулятором, краном і т.д.). Крім того, автомобіль має репутацію досить надійного та витривалого - заявлений ресурс дизельного двигуна Sprinter становить близько 320 тис. км пробігу до капітального ремонту.

Ця платформа має велику кількість опцій і по габаритам. Наприклад, вантажна версія Sprinter в кузові W906 (2006-2018 модельні роки) поставляється у двох варіантах колісної бази (3660 мм або 4320 мм), у двох варіантах висоти даху ("стандарт" 1540 мм і "висока" 1840 мм), а також трьох варіантах довжини ("коротка" - 5930 мм, "стандартна" - 6970 мм, "подовжена" - 7360 мм).

Крім того, в Україні широко поширена практика переобладнання і дообладнання кузовів автівок класу LCV, коли спеціалізована компанія перероблює імпортований в Україну вантажний автомобіль на вантажно-пасажирський або пасажирський. Перебудова ТЗ є фактично способом відходу від сплати податків, так як з пасажирського автомобіля справляється акцизний збір, а з вантажного - ні.

Серед інших моделей Mercedes на вторинному ринку України користується популярністю мінівен Mercedes-Benz Vito на 5 або 7 місць для сидіння - 853 од. (11 місце), а також сімейство застарілих (1977-1995) малотоннажних Mercedes-Benz T1/Т2 - 625 од. (15 місце).

Mercedes-Benz T1/Т2 попри поважний вік досі користується певним попитом на вторинці. Фото: Wikimedia Commons

Друге після Mercedes місце на українському вторинному ринку тримає Renault Master з 2754 проданих LCV за січень-серпень 2023 року. В Україні на цій платформі найчастіше зустрічаються фургони або вантажопасажирські ТЗ.

Renault Master ІІ покоління (1998—2010). Цей LCV також випускався як Opel Movano (в Великій Британії продавався як Vauxhall Movano) і Nissan Interstar. Фото: Wikimedia Commons

Автомобіль в залежності від виконання має довжину 5,05-6,85 м при колісній базі 3,18-4,33 м, висоту 2,26-2,81 м та масу 2,8-4,5 тонни.

Досить популярними на внутрішньому ринку стали ще дві моделі комерційного транспорту Renault - легкова "розвозка" Renault Kangoo посіла пяте місце по кількості продаж з показником 1540 од., а мінівен Renault Traffic - сьоме, всього продано 973 од.

Також в умовах війни українці досі використовують вироблену країною-агресором РФ техніку. За вісім місяців 2023 року в Україні змінило своїх власників 2095 бортових вантажівок "Газель" ГАЗ 3302. В цьому випадку мова не йде про ввіз нових російських LCV, середній вік проданої автівки становить 17,2 роки.

ГАЗ 3302. Модель виробляється з 1994 року, і в 2000-х та 2010-х була одним із найпопулярнійших LCV в сегменті. Фото: Wikimedia Commons

Варто відмітити, що в Україні "Газель" використовують як бортову або тентовану вантажівку, тоді як для пасажирських перевезень її майже не купують - вони погано підходять для перевозки людей і поступаються західним моделям в комфорті для пасажирів.

Розв'язана Росією війна проти України і зупинка будь якої торгівлі між ними не вплинула на доступність запчастин до російської техніки . Вироблені в російських містах деталі доступні як для замовлення в інтернет-магазинах, так і для придбання в магазинах запчастин.

Нижче наведені дані ІДА про ТОП-15 найпопулярніших автомобілів сегменту LCV:

Модель Продано за січень-серпень 2023 Доля на внутрішньому ринку, % Середній вік проданого авто, років Макс. вантажопідйомність (для фургона)/ кількість місць для сидіння Середня ціна (дані сайту auto.ria.com) Mercedes-Benz Sprinter 4454 11,2 15,7 1,5-2,6 тонни/17-19 місць 17 367 $ Renault Master 2754 6,9 10,8 1,5-2,1 тонни 12 422 $ ГАЗ 3302 "Газель" 2095 5,3 17,2 до 1,5 тонни 2 858 $ Ford Transit 1867 4,7 16,4 1-1,7 тонни/18місць 8 759 $ Renault Kangoo 1540 3,9 12,9 0,65 тонни/5 місць 7 267 $ Volkswagen Transporter 1520 3,8 18,1 1-1,3 тонни/6 місць 10 969 $ Renault Traffic 973 2,5 13 1 тонна/9 місць 10 768 $ Volkswagen LT 947 2,4 20,4 1,5 тонни/9 місць 6 315 $ Volkswagen Caddy 896 2,3 14,2 0,75 тонни/7 місць 8 978 $ Volkswagen Crafter 886 2,2 10,9 1-2,3 тонни/7 місць 17 924 $ Mercedes-Benz Vito 853 2,2 16,3 1 тонна/9 місць 12 583 $ Fiat Doblo 793 2 12 0,85 тонни/7 місць 6 683 $ Opel Vivaro 712 1,8 13,5 1 тонна/9 місць 11 132 $ Fiat Ducato 681 1,7 15,7 1,2-1,5 тонни/19 місць 9 926 $ Mercedes-Benz T1/T2 625 1,7 16,2 1-2,5 тонни/16 місць 3 007 $

Volkswagen Caddy. Автор фото: Роман Слабоус

Нові LCV: французи поза конкуренцією

Згідно з даними ІДА, в січні-серпні 2023 року в Україну ввезено 2581 нових легких комерційних автомобілів. Примітно, що двома найбільш продаваними моделями стали "французи" Renault - невеликий компакт-фургон Renault Express і добре відомий на ринку великий LCV Renault Master.

Модель нового LCV Продано за січень-серпень 2023 Частка серед нових LCV, % Доля на внутрішньому ринку, % Renault Express 491 19 1,2 Renault Master 470 18,2 1,2 Peugeot Boxer 151 5,8 0,4 Volkswagen Crafter 127 4,9 0,3 Fiat Ducato 95 3,7 0,2 Peugeot Partner 88 3,4 0,2 Mercedes-Benz Sprinter 81 3,1 0,2 Ford Transit 81 3,1 0,2 Citroen Berlingo 77 3 0,2 Opel Combo 71 2,7 0,2 Volkswagen Transporter 58 2,2 0,1 Fiat Fiorino 50 1,9 0,1 Ford Transit Custom 46 1,8 0,1 Volkswagen Caddy 39 1,5 0,1 Fiat Doblo 30 1,2 0,1

Лідер класу Renault Express випускався з 1984 по 2000 рік, з 2021 року в продаж надходить друге покоління автомобіля. Він доступний в пасажирській версії з п’ятимісним салоном або у вантажному виконанні з багажним відсіком об’ємом 3,3-3,7 м3 та вантажопідйомністю 0,45 тонни. LCV з 1,5-літровим дизелем коштує $21,5-22,3 тис. в залежності від комплектації.

Renault Express другого покоління. Фото: Wikimedia Commons

Крім Renault Express і Renault Master в ТОП-15 нових LCV відмітились ще три "французи" - Peugeot Boxer, Peugeot Partner і Citroen Berlingo, частка цих пяти моделей склала 49% від усіх ввезених в країну ТЗ в цьому сегменті.

Також сегмент нових автівок характеризує велика кількість продажів компактних фургонів, серед найпопулярніших автівок на цей клас припадає 7 з 15 моделей - Renault Express, Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Opel Combo, Fiat Fiorino, Volkswagen Caddy і Fiat Doblo. Це пояснюється меншою вартістю компактних фургонів в порівнянні з малотоннажними вантажівками, через що їх більш охоче купують новими.

Mercedes і Renault нарощують присутність на ринку

Якщо оцінювати моделі, які найчастіше імпортували в Україну в січні-серпні 2023 року, можна побачити, що найбільше ввезено Mercedes-Benz Sprinter (2057 од., середній вік - 6,1 роки) і Renault Master (1851 од., 5,2 роки), які є найпопулярнішими і на вторинному ринку країни. Зрозуміло, що в часи війни неможливий імпорт російської техніки, тому в списку популярних для імпорту LCV відсутня продукція ГАЗу і інших заводів з країни-агресора.

Крім вищевказаних автівок, ТОП-15 найчастіше імпортованих LCV виглядає наступним чином:

Модель Імпортовано в січні-серпні 2023 року Середній вік ввезеного авто Volkswagen Crafter 513 6.5 Renault Traffic 404 5.2 Renault Kangoo 382 5.7 Opel Movano 275 6.0 Ford Transit 272 5.8 Volkswagen Transporter 211 5.7 Opel Vivaro 191 6.0 Mercedes-Benz Vito 172 5.3 Iveco Daily 136 5.9 Ford Transit Custom 105 5.4 Nissan NV200 93 6.4 Fiat Ducato 91 5.4 Volkswagen Caddy 70 5.8

Проаналізувавши дані ІДА можна побачити, що середній вік ввезених в Україну автівок рідко перевищує 6 років. Це пояснюється особливостями законодавства України, а саме забороною на ввіз комерційного транспорту, який не відповідає екологічним вимогам "Євро-5".

Крім того, згідно з статтею 215 Податкового кодексу України, чим старший транспортний засіб, тим більший розмір акцизу . Іноді розмір акцизу на транспортні засоби, які відповідають вимогам "Євро-3" (з 1999 року по 2005 рік випуску), може досягати, а то й перевищувати в рази вартість нового транспортного засобу в Європі.

Якби навіть було дозволене ввезення в Україну вживаних комерційних автомобілів зі стандартом "Євро-3", воно б розраховувалось наступним чином:

Ввізне мито – 10-20% вартості авто; Акциз (розмір якого іноді може перевищувати вартість нового транспортного засобу); Податок на додану вартість (ПДВ) – 20% вартості автомобіля.

Через це український бізнес в умовах війни несе великі додаткові витрати .

"На ввіз LCV є обмеження по екологічному стандарту на рівні "Євро 5", а на легкові - "Євро 2". Якщо вантажний автомобіль старше 5 років, на нього акциз збільшується у 40 разів, і жодного сенсу привозити таку машину немає. Через це український автопарк старий, бо ввезти б/в дорого, а грошей на нові вантажівки у бізнеса немає", - пояснює CEO ІДА Станіслав Бучацький.

Таким чином, український бізнес хотів би завозити вживані LCV , але з нинішніми цінами на розмитнення не може собі цього дозволити, тому вік вантажівок в країні подекуди досягає 20 років. Через це підприємці продовжать багатократно купувати-ремонтувати-продавати вживані автівки, не оновлюючи їх парк. Стара і неефективна з точки зору екологічності техніка, що використовується в Україні (подекуди стандарту "Євро 0"), наносить довколишньому середовищу значно більшу шкоду, ніж якби в країну дозволили ввозити автівки стандарту "Євро-3" і "Євро-4".

Таким чином, у країнський бізнес хотів би купувати одні моделі LCV, тоді як законодавчі обмеження змушують імпортувати зовсім іншу за вартістю техніку , вважає експерт. Це також суттєвим чином відображається на статистиці продажів автомобілів.

Він також підкреслив несправедливість діючого підходу до митного оформлення електромобілів - електрокари для приватного використання звільнені від сплати мита та ПДВ, і за їх імпорт треба сплатити лише мінімальний акциз в 1 євро за 1 кіловат місткості акумуляторної батареї. При цьому LCV транспорт на електричній тязі позбавлений подібних льгот.