Російських дилерів відключили від ПЗ Mercedes-Benz: які наслідки

Німецький концерн Mercedes-Benz відключив російських дилерів від свого програмного забезпечення. Для громадян країни-агресорки це означає, що терміни ремонту машин Mercedes-Benz у Росії зростуть через відключення онлайн-сервісів, що дозволяють оперативно виявити та усунути причину поломки.

Про це російським "Известиям" повідомили в пресслужбі дистриб'ютора компанії "МБ Рус".

Рішення автовиробника, зокрема, передбачає обмежений до онлайн-систем, за допомогою яких здійснюють технічне обслуговування та виявлення проблем.

Дилери зауважують, що зараз ключова проблема — терміни ремонту автомобілів. Аналогічна ситуація з BMW. Росіяни намагаються обходити обмеження за допомогою стороннього програмного забезпечення і техніки, що продається на маркетплейсах.

В РФ вже навіть напрацювали схеми обходу обмежень. Деякі дилери підключаються до сервісів через європейські IP-адреси. Також практикують звернення до інших фірм, адже деякі онлайн-сервіси розробляють сторонні компанії.

Нагадаємо, Mercedes був третім автовиробником у легковому сегменті, що пішов з російського ринку. Першими продали свої активи і залишили Росію Renault та Nissan, також у країні закрився завод Toyota.

На націоналізованому заводі Renault відновили виробництво легкових автомобілів "Москвич". Частину колективу звільнили.

Джерело фото: ua.depositphotos.com