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Российских дилеров отключили от ПО Mercedes-Benz: какие последствия
Немецкий концерн Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего программного обеспечения. Для граждан страны-агрессора это означает, что сроки ремонта машин Mercedes-Benz в России возрастут из-за отключения онлайн-сервисов, позволяющих оперативно выявить и устранить причину поломки.
Об этом российским "Известиям" сообщили в пресс-службе дистрибьютора компании "МБ Рус".
Решение автопроизводителя, в частности, предполагает ограниченное к онлайн-системам, с помощью которых осуществляют техническое обслуживание и выявление проблем.
Дилеры отмечают, что сейчас ключевая проблема – сроки ремонта автомобилей. Аналогичная ситуация с BMW. Россияне пытаются обходить ограничения с помощью стороннего программного обеспечения и техники, продаваемой на маркетплейсах.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В РФ уже даже разработали схемы обхода ограничений. Некоторые дилеры подключаются к сервисам через европейские IP-адреса. Также практикуют обращение в другие фирмы, ведь некоторые онлайн-сервисы разрабатывают сторонние компании.
Напомним, Mercedes был третьим автопроизводителем ушедшем с российского рынка в легковом сегменте. Первыми продали свои активы и покинули Россию Renault и Nissan, также в стране закрылся завод Toyota.
На национализированном заводе Renault возобновили производство легковых автомобилей "Москвич". Часть коллектива уволили.
Источник фото: ua.depositphotos.com