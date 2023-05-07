- Категория
- Промышленность
- Дата публикации
-
Российский ГАЗ подал иск против Volkswagen: требует возместить $200 млн убытков
Российский автопроизводитель ГАЗ подал иск на сумму 15,6 млрд рублей (около 200,5 миллиона долларов) против немецкого концерна Volkswagen.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что ранее в этом году ГАЗ подал два иска против немецкого автопроизводителя, требуя возмещения ущерба на общую сумму около 545 миллионов долларов.
В ГАЗе заявили, что выход Volkswagen с российского рынка поставил под угрозу его интересы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Сначала он убедил суд заморозить активы Volkswagen в России до судебного разбирательства.
Но Арбитражный суд Нижнего Новгорода еще 3 апреля отменил эту меру пресечения.
Volkswagen готовится продать свои российские активы, включая свой флагманский завод в городе Калуга с годовой производственной мощностью 225 000 автомобилей, но это решение еще должно одобрить российское правительство.
Заметим, немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz закрыл соглашение о продаже завода "Мерседес-Бенц Мануфекчуринг Рус", расположенного под Москвой.
Напомним, страна-агрессор Россия будет взимать единовременный сбор с иностранных компаний, которые готовятся уйти из страны. Это в дополнение к требованию, чтобы они продавали бизнес с скидкой 50% и получали разрешение правительства