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Промышленность
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Российский ГАЗ подал иск против Volkswagen: требует возместить $200 млн убытков

Российский автопроизводитель ГАЗ подал иск на сумму около 200,5 миллиона долларов против немецкого концерна Volkswagen
Российский автопроизводитель ГАЗ подал иск на сумму около 200,5 миллиона долларов против немецкого концерна Volkswagen

Российский автопроизводитель ГАЗ подал иск на сумму 15,6 млрд рублей (около 200,5 миллиона долларов) против немецкого концерна Volkswagen.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что ранее в этом году ГАЗ подал два иска против немецкого автопроизводителя, требуя возмещения ущерба на общую сумму около 545 миллионов долларов.

В ГАЗе заявили, что выход Volkswagen с российского рынка поставил под угрозу его интересы.

Сначала он убедил суд заморозить активы Volkswagen в России до судебного разбирательства.

Но Арбитражный суд Нижнего Новгорода еще 3 апреля отменил эту меру пресечения.

Volkswagen готовится продать свои российские активы, включая свой флагманский завод в городе Калуга с годовой производственной мощностью 225 000 автомобилей, но это решение еще должно одобрить российское правительство.

Заметим, немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz закрыл соглашение о продаже завода "Мерседес-Бенц Мануфекчуринг Рус", расположенного под Москвой.

Напомним, страна-агрессор Россия будет взимать единовременный сбор с иностранных компаний, которые готовятся уйти из страны. Это в дополнение к требованию, чтобы они продавали бизнес с скидкой 50% и получали разрешение правительства

Автор:
Светлана Манько