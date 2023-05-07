Российский ГАЗ подал иск против Volkswagen: требует возместить $200 млн убытков

Российский автопроизводитель ГАЗ подал иск на сумму 15,6 млрд рублей (около 200,5 миллиона долларов) против немецкого концерна Volkswagen.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что ранее в этом году ГАЗ подал два иска против немецкого автопроизводителя, требуя возмещения ущерба на общую сумму около 545 миллионов долларов.

В ГАЗе заявили, что выход Volkswagen с российского рынка поставил под угрозу его интересы.

Сначала он убедил суд заморозить активы Volkswagen в России до судебного разбирательства.

Но Арбитражный суд Нижнего Новгорода еще 3 апреля отменил эту меру пресечения.

Volkswagen готовится продать свои российские активы, включая свой флагманский завод в городе Калуга с годовой производственной мощностью 225 000 автомобилей, но это решение еще должно одобрить российское правительство.

Заметим, немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz закрыл соглашение о продаже завода "Мерседес-Бенц Мануфекчуринг Рус", расположенного под Москвой.

Напомним, страна-агрессор Россия будет взимать единовременный сбор с иностранных компаний, которые готовятся уйти из страны. Это в дополнение к требованию, чтобы они продавали бизнес с скидкой 50% и получали разрешение правительства