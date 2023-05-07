Російський ГАЗ подав позов проти Volkswagen: вимагає відшкодувати $200 млн збитків

Російський автовиробник ГАЗ подав позов на суму 15,6 млрд рублів (близько 200,5 мільйонів доларів) проти німецького концерну Volkswagen.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що раніше цього року ГАЗ подав два позови проти німецького автовиробника, вимагаючи відшкодування збитків на загальну суму близько 545 мільйонів доларів.

У ГАЗ заявили, що вихід Volkswagen з російського ринку поставив під загрозу його інтереси.

Спочатку він переконав суд заморозити активи Volkswagen у Росії до судового розгляду.

Але Арбітражний суд Нижнього Новгорода ще 3 квітня скасував цей запобіжний захід.

Volkswagen готується продати свої російські активи, включаючи свій флагманський завод у місті Калуга з річною виробничою потужністю 225 000 автомобілів, але це рішення ще має схвалити російський уряд.

Зауважимо, німецький автовиробник Mercedes-Benz закрив угоду з продажу заводу "Мерседес-Бенц Мануфекчурінг Рус", що розташований під Москвою.

Нагадаємо, країна-агресор Росія стягуватиме одноразовий збір із іноземних компаній, які готуються піти з країни. Це на додачу до вимоги, щоб вони продавали бізнес із 50% знижкою та отримували дозвіл уряду