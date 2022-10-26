Mercedes продав свій завод під Москвою і остаточно пішов із Росії

Німецький автовиробник Mercedes-Benz закрив угоду з продажу заводу "Мерседес-Бенц Мануфекчурінг Рус", що розташований під Москвою. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на представників компанії в РФ.

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Зазначимо, що таким чином Mercedes завершує вихід з російського ринку, що було розпочато влітку 2022 року.

"Mercedes-Benz має намір піти з російського ринку та продати свої частки в місцевих дочірніх компаніях (АТ "Мерседес-Бенц РУС", ТОВ "Мерседес-Бенц Мануфекчурінг Рус", ТОВ "Мерседес-Бенц Файненшл Сервісез Рус", ТОВ "Мерседес-Бенц Банк Рус", ТОВ "Мерседес-Бенц Капітал Рус") локальному інвестору", - йдеться у пресрелізі автоконцерну.

Зазначимо, що Mercedes став третім автовиробником у легковому сегменті, що йде з російського ринку. До цього продали свої активи і залишили Росію Renault та Nissan, також у країні закрився завод Toyota.

Відомо, що російські активи компанії Renault переходять у державну власність. Тепер частка компанії в "АвтоВАЗі" перейде ФГУП НАМІ, завод "Рено Росія" - владі Москви. На націоналізованому заводі Renault відновлять виробництво легкових автомобілів "Москвич". Частину колективу, швидше за все, звільнять.

Renault також володіла 68% у групі "АвтоВАЗ". Наприкінці березня агентство Bloomberg повідомляло, що автовиробник розглядає можливість передачі своєї частки в АвтоВАЗі місцевому інвестору як варіант відходу з російського ринку.

Джерело фото: ua.depositphotos.com