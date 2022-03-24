Renault Group зупинила свій автомобільний завод у Москві

Транснаціональна група автомобільних компаній Renault Group у зв'язку із запровадженням санкцій проти Російської Федерації через повномасштабне вторгнення в Україну зупинила своє виробництво у Москві.

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Як повідомляється в заяві компанії, Renault Group також оцінить майбутні варіанти управління своєю часткою у найбільшому російському виробнику авто "АвтоВАЗ".

"На сьогоднішній день діяльність Renault Group на заводі в Москві припинено. Що стосується своєї частки в "АвтоВАЗі", Renault Group оцінює доступні варіанти, враховуючи поточну ситуацію, відповідально ставлячись до своїх 45 тисяч співробітників у Росії", — йдеться у заяві.

У Renault Group заявили, що вже вживають заходів для дотримання міжнародних санкцій щодо Росії.

Крім цього, аналітики Renault Group переглянули фінансовий прогноз на 2022 рік і зменшили оцінку операційної маржі до 3% з понад 4%, як очікувалося раніше.

Компанія також погіршила прогноз вільного грошового потоку від автомобільної діяльності до позитивного порівняно з більш ніж 1 млрд євро раніше.

Варто зазначити, що 15 березня автомобільна компанія Renault відновила виробництво на своєму заводі в Москві, яке зупинилося наприкінці лютого через проблеми з логістикою.

На московському підприємстві Renault збирає для Росії кросовери Duster, Arkana та Kaptur, а також позашляховик Nissan Terrano.

Renault також належить 68% у групі "АвтоВАЗ" — найбільшого виробника легкових автомобілів у Росії, що випускає автомобілі Lada та Renault на своїх заводах у Тольятті та Іжевську.

"АвтоВАЗ" виробляє автомобілі під власною торговою маркою Lada, а також автомобілі марки Nissan, Renault та Datsun. Крім того, забезпечує інших виробників машинокомплектами для випуску автомобілів марки Lada та їх модифікацій.

Раніше повідомлялося, що автомобільні корпорації BMW та Volkswagen призупиняють роботу заводів на території Європи. Призупинення виробництва пов'язане з нестачею компонентів, які раніше постачалися з України.

Нагадаємо, 14 березня постійні представники країн-членів Європейського Союзу (COREPER) підтримали четвертий пакет санкцій проти Росії у зв'язку із війною в Україні.

Європейський Союз також виключив сім російських банків із системи обміну повідомленнями SWIFT, яка є основою глобальних транзакцій.

У свою чергу США заборонили імпорт нафти та газу з Росії, а також наклали заборону на ввезення з Росії алкоголю, діамантів та морепродуктів.

Окрім цього, група американських сенаторів розробила законопроєкт, який передбачає заборону Російської Федерації використовувати золоті запаси для пом'якшення наслідків міжнародних санкцій.

Під санкції потрапили нові юридичні та фізичні особи, також обмеження стосуватимуться кількох секторів економіки Росії.

Раніше Європейський Союз вирішив внести до списку санкцій 160 росіян у зв'язку з вторгненням РФ в Україну. До списку увійшли зокрема олігархи, члени Ради Федерації Росії, а також банківський сектор Білорусі.