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Авиакомпания Vietnam Airlines приостанавливает рейсы в Россию
Авиаперевозчик Vietnam Airlines с 25 марта не будет выполнять регулярные рейсы в Россию. Об этом сообщает государственное Vietnam News Agency.
Компания совершала регулярные рейсы из Ханоя в Москву.
В сообщении говорится, что полеты приостановлены "для пересмотра и уточнения процедур, требований и правил, связанных со страхованием судов и выполнением рейсов в Россию".
При этом РФ и Вьетнам сохраняют тесные связи еще с советской эпохи. А Вьетнам до сих пор не осудил вторжение России в Украину.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) приостановило действия всех сертификатов, если их владелец находится или проживает в России или иным образом подпадает под санкции.
В то же время венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air решила предоставить бесплатно 100 тысяч билетов для украинцев, бегущих сейчас от войны, которую начала Россия в Украине.
Фото: ua.depositphotos.com