Авіакомпанія Vietnam Airlines припиняє рейси до Росії

Авіаперевізник Vietnam Airlines з 25 березня не виконуватиме регулярні рейси до Росії. Про це повідомляє державне Vietnam News Agency.

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Компанія здійснювала регулярні рейси з Ханою до Москви.

У повідомленні йдеться, що польоти призупинені "для перегляду та уточнення процедур, вимог та правил, пов'язаних зі страхуванням судів та виконанням рейсів до Росії".

При цьому РФ та В'єтнам зберігають тісні зв'язки ще з радянської доби. А В'єтнам досі не засудив вторгнення Росії до України .

Нагадаємо, Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) призупинило дії всіх сертифікатів, якщо їхній власник перебуває або проживає в Росії або іншим чином підпадає під санкції.

У той же час угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air вирішила надати безкоштовно 100 тисяч квитків для українців, які зараз тікають від війни, яку почала Росія в Україні.

Фото: ua.depositphotos.com