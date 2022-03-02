Авіакомпанія Wizz Air надасть 100 тисяч безкоштовних квитків для українців

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air вирішила надати безкоштовно 100 тисяч квитків для українців, які зараз тікають від війни, яку розпочала Росія в Україні.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

"Wizz Air прагне допомогти українським біженцям дістатися місця призначення, де б це не було. Ми надаємо 100 000 безкоштовних місць на короткомагістральних рейсах, що вилітають з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії в березні", — йдеться у повідомленні.

Забронювати квитки можна тут. Безкоштовно можна взяти з собою ручну поклажу розміром 40х30х20 см. Також можна докупити додаткове місце для багажу.

WIZZ is committed to helping Ukrainian refugees reach their destination, wherever that may be. We are providing 100,000 free seats on short-haul flights departing from Poland, Slovakia, Hungary, and Romania in March. Book your travel at https://t.co/eDw80hGC2k pic.twitter.com/2duHFtPdr3 — Wizz Air (@wizzair) March 1, 2022

Зазначимо, авіакомпанія Wizz Air скасувала всі рейси до України до 27 березня.