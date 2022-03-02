- Категорія
- Транспорт
- Дата публікації
-
Авіакомпанія Wizz Air надасть 100 тисяч безкоштовних квитків для українців
Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air вирішила надати безкоштовно 100 тисяч квитків для українців, які зараз тікають від війни, яку розпочала Росія в Україні.
Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.
"Wizz Air прагне допомогти українським біженцям дістатися місця призначення, де б це не було. Ми надаємо 100 000 безкоштовних місць на короткомагістральних рейсах, що вилітають з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії в березні", — йдеться у повідомленні.
Забронювати квитки можна тут. Безкоштовно можна взяти з собою ручну поклажу розміром 40х30х20 см. Також можна докупити додаткове місце для багажу.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначимо, авіакомпанія Wizz Air скасувала всі рейси до України до 27 березня.