Wizz Air до 27 марта отменила все авиарейсы в Украину

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air отменила все рейсы в Украину до 27 марта.

Об свидетельствует информация в системе бронирования авиакомпании, передает "Интерфакс-Украина".

По данным лоукостера, первые рейсы к продаже в направлении из/у Украины датированы 27 марта.

Как отмечает агентство, владельцы билетов к этой дате получили от компании предложение обменять их на рейсы с более поздней датой, вернуть деньги или положить их на годовой депозит для покупки билетов в будущем с 20-процентной добавкой.

Ранее сообщалось, что Wizz Air отложила дату восстановления шестнадцати рейсов из Украины

24 февраля Wizz Air приостановила рейсы в Украину, когда началось полномасштабное российское вторжение в страну.

Кроме того, до 4 марта компания также воздерживается от полетов в столицу Молдовы Кишинева, выполняя их в румынский аэропорт Ясси.

Wizz Air также сообщили, что работают над эвакуацией своих бортов и сотрудников с семьями из Украины.

На сегодняшний день, по данным "Интерфакс-Украина", в аэропорту "Киев" осталось около трех самолетов компании, не успевших вылететь из Киева утром 24 февраля.