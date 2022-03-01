Wizz Air до 27 березня скасувала всі авіарейси в Україну

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air скасувала всі рейси до України до 27 березня.

Про це свідчить інформація в системі бронювання авіакомпанії, передає "Інтерфакс-Україна".

За даними лоукостера, перші рейси на продаж у напрямку з/в України датовані 27 березня.

Як зазначає агентство, власники квитків до цієї дати отримали від компанії пропозицію обміняти їх на рейси з пізнішою датою, повернути гроші або покласти їх на річний депозит для придбання квитків у майбутньому із 20-відсотковою добавкою.

Раніше повідомлялося, що Wizz Air відклала дату відновлення шістнадцяти рейсів з України

24 лютого Wizz Air призупинила рейси в Україну, коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення до країни.

Крім того, до 4 березня компанія також утримується від польотів до столиці Молдови Кишинева, виконуючи їх до румунського аеропорту Яссі.

Wizz Air також повідомили, що працюють над евакуацією своїх бортів та співробітників із сім'ями з України.

На сьогоднішній день, за даними Інтерфакс-Україна, в аеропорту Київ залишилося близько трьох літаків компанії, які не встигли вилетіти з Києва вранці 24 лютого.