airBaltic зупиняє нічні рейси в Україну

Авіакомпанія airBaltic (Латвія) тимчасово зупиняє нічні рейси до Києва та Одеси.

Як повідомили в компанії, нічні авіаперельоти в Україну та з України призупинено до кінця лютого 2022 року.

Зокрема, авіакомпанія скасувала п'ять нічних авіарейсів між Києвом та Ригою, а також дві з Одеси до Риги.

"Авіакомпанія зв'яжеться з пасажирами та запропонує їм перебронювати рейси на інші", – йдеться у повідомленні.

В аirBaltic заявили, що безпека пасажирів та співробітників для них у пріоритеті, тому вони оцінюють поточну ситуацію перед кожним рейсом та виконують рекомендації офіційних органів влади. І за необхідності готові коригувати свій розклад польотів.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія airBaltic анонсувала додаткові рейси з Києва до Риги.

Нагадаємо, 12 лютого страхові компанії заявили, що вони перестануть покривати ризики при польотах над Україною. Причиною стали заяви у західних ЗМІ про можливе вторгнення військ Росії. Через це деякі лізингодавці почали відкликати літаки з України.

Зокрема, швейцарська авіакомпанія Swiss, австрійська Austrian Airlines та нідерландська KLM відмовилися від нічної стоянки у Києві на тлі повідомлень про можливий напад Росії на Україну.

Пізніше про зупинення більшості рейсів в Україну оголосили авіаперевізники Австрії та Швейцарії Austrian Airlines та Swiss International Air Lines, а також німецька авіакомпанія Lufthansa.

У свою чергу угорська авіакомпанія Wizz Air відклала дату відновлення шістнадцяти рейсів з України.

У зв'язку з цим Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення Мінінфраструктури 16,6 млрд грн із резервного фонду Державного бюджету України для забезпечення безпеки польотів суден у повітряному просторі країни.