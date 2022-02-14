Авиакомпания airBaltic запускает два дополнительных рейса из Киева в Ригу: спрос резко вырос

На фоне того, что некоторые лоукостеры закрывают полеты в небе над Украиной, авиакомпания airBaltic анонсировала дополнительные рейсы из Киева в Ригу. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Чтобы удовлетворить значительный спрос пассажиров на рейсы из Киева (Украина) в Ригу (Латвия), авиакомпания airBaltic запланировала два дополнительных рейса 15 и 16 февраля 2022 года. Билеты на рейсы уже можно приобрести", — говорится в сообщении.

Авиакомпания планирует ежедневные рейсы из Киева в Ригу. Она также организует прямые рейсы из Киева в Вильнюс во вторник, четверг и субботу, прямой рейс из Одессы в Ригу в субботу.

"Авиакомпания постоянно оценивает текущую ситуацию и следует рекомендациям официальных властей, airBaltic придерживается гибкости и готова при необходимости скорректировать расписание своих рейсов", — говорится в заявлении авиаперевозчика.

В Украине возникла сложная ситуация с полетами пассажирских самолетов после заявления страховых компаний 12 февраля о том, что они перестанут покрывать риски при рейсах над страной. Причиной стала информация в западных СМИ о возможном вторжении войск России.

В результате некоторые лизингодатели отзывают самолеты из Украины, а авиакомпания SkyUp приостановила продажу билетов из-за того, что владельцы воздушных судов требуют скорейшего возвращения воздушного транспорта на территорию ЕС.

Для урегулирования проблемы Кабмин Украины провел экстренное заседание и выделил Мининфраструктуры 16,6 млрд грн для страхования рисков на 23 самолета. Но это пока не помогает — из Борисполя в аэропорты Европы отправляются пять авиалайнеров крупнейшей авиакомпании Украины Международные авиалинии Украины, их отзывают лизингодатели.