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Авиакомпания airBaltic запускает два дополнительных рейса из Киева в Ригу: спрос резко вырос
На фоне того, что некоторые лоукостеры закрывают полеты в небе над Украиной, авиакомпания airBaltic анонсировала дополнительные рейсы из Киева в Ригу. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Авиакомпания планирует ежедневные рейсы из Киева в Ригу. Она также организует прямые рейсы из Киева в Вильнюс во вторник, четверг и субботу, прямой рейс из Одессы в Ригу в субботу.
"Авиакомпания постоянно оценивает текущую ситуацию и следует рекомендациям официальных властей, airBaltic придерживается гибкости и готова при необходимости скорректировать расписание своих рейсов", — говорится в заявлении авиаперевозчика.
В Украине возникла сложная ситуация с полетами пассажирских самолетов после заявления страховых компаний 12 февраля о том, что они перестанут покрывать риски при рейсах над страной. Причиной стала информация в западных СМИ о возможном вторжении войск России.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В результате некоторые лизингодатели отзывают самолеты из Украины, а авиакомпания SkyUp приостановила продажу билетов из-за того, что владельцы воздушных судов требуют скорейшего возвращения воздушного транспорта на территорию ЕС.
Для урегулирования проблемы Кабмин Украины провел экстренное заседание и выделил Мининфраструктуры 16,6 млрд грн для страхования рисков на 23 самолета. Но это пока не помогает — из Борисполя в аэропорты Европы отправляются пять авиалайнеров крупнейшей авиакомпании Украины Международные авиалинии Украины, их отзывают лизингодатели.