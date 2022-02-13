Вместо Киева – Кишинев: самолет SkyUp из-за запрета не смог попасть в Украину

Самолет авиакомпании SkyUp с бортовым номером UR-SQO, выполнявший рейс PQ0902 по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) — Борисполь (Украина) из-за требований владельца совершил посадку в столице Молдовы Кишиневе.

Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, SkyUp вместе с Посольством Украины в Молдове обеспечит возвращение пассажиров в Украину.

По информации авиакомпании, 12 февраля 2022 года лизингодатель – резидент Ирландии – запретил влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины.

"Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев", – говорится в сообщении.

Руководство SkyUp договорилось о посадке в ближайшем к территории Украины аэропорту – в Кишиневе – и организовало трансфер для 175 пассажиров в Киев.

Кроме этого, все пассажиры были обеспечены питанием.

Напомним, швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM отказались от ночной стоянки в Киеве на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину.

Перед этим сообщалось, что сотрудники авиакомпании Lufthansa, которая владеет авиакомпаниями Swiss и Austrian Airlines, объяснили пассажирам изменение графика полетов тем, что авиакомпания не может оставлять самолеты и экипажи на ночь в Украине "из-за политического напряжения".