Европейские авиакомпании отказываются "ночевать" в Киеве из-за сообщений о возможном нападении РФ на Украину

Три европейские авиакомпании отказались от ночной стоянки в Киеве на фоне угроз от Российской Федерации.

Швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM отказались от ночной стоянки в Киеве на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину.

По данным онлайн-радара flightradar24.com, 23 января эти три европейских авиаперевозчика изменили свой график полетов в Киев с тем расчетом, чтобы их самолеты и экипажи не оставались на ночь в Украине.

В частности, 23 января Austrian Airlines выполнила по расписанию вечерний рейс OS 667 Вена – Киев. Однако вместо ночной стоянки в аэропорту "Борисполь" самолет сразу вернулся обратно в Австрию специальным рейсом OS 1402, несмотря на то, что утром авиалайнер должен был доставить пассажиров из Киева в Вену регулярным рейсом OS 668. Вместо этого авиакомпания отменила этот перелет.

Swiss 23 января отказалась от вечернего вылета рейса LX 2290 из Цюриха в Киев. Вместо этого авиакомпания отправила самолет в Киев специальным рейсом LX7390 утром, 24 января, чтобы забрать пассажиров и сразу вернуться обратно.

В свою очередь рейсы KLM с номером KL 1387 из Амстердама в Киев, по данным онлайн-радара, отменяются с 22 января. Они предусматривали ночную стоянку в Украине с утренним вылетом обратно.

Накануне сообщалось, что сотрудники авиакомпании Lufthansa, которая владеет авиакомпаниями Swiss и Austrian Airlines, объяснили пассажирам изменение графика полетов тем, что авиакомпания не может оставлять самолеты и экипажи на ночь в Украине "из-за политического напряжения".

Ранее сообщалось, что потенциальная полномасштабная война между Россией и Украиной, которую может спровоцировать вторжение российских войск в украинские регионы, затронет сразу несколько рынков: цены на энергоносители продолжат ползти вверх, продовольственная инфляция усилится перебоями с поставками зерна.

Напомним, что 20 декабря министр обороны России Сергей Шойгу заявил о подготовке украинской стороной некой провокации в Донецкой области, для чего в подконтрольные ей города Авдеевка и Лиман уже якобы доставлены емкости с неизвестными пока химикатами.

Также он заявил о размещении в Донецкой области бойцов американской частной военной компании, оборудующих огневые позиции в жилых домах и обучающих украинские Силы специальных операций. Власти Украины и США эти заявления опровергли.

Отметим, что 1 декабря, после того как Зеленский заявил, что украинские власти должны пойти на прямые переговоры с Россией, чтобы остановить войну на Донбассе, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен после встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Риге выступил с заявлением о подготовке Россией крупномасштабной военной операции против Украины, которая должна последовать как раз за некой провокацией.

При этом еще 21 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что "нельзя исключать" провокаций, которые якобы станут поводом обвинить Россию в нападении на Украину.