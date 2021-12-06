В Украине наложили арест на 13 самолетов российской компании за полеты в Крым

Служба безопасности Украины сообщает, что по ее инициативе наложен арест на 13 пассажирских самолетов, незаконно совершавших полеты в Крым. Как говорится в сообщении спецслужбы, воздушные судна принадлежат российской авиакомпании "Смартавиа".

"Эти самолеты нарушили порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию Украины — АР Крым. Таким образом, они действовали вопреки правилам иностранных перелетов и незаконно переправляли лиц через государственную границу Украины", — указано в нем.

Арест наложен в рамках уголовного производства, открытого по части 1 статьи 111 (государственная измена); частям 2 и 3 статьи 332 (незаконная переправка лиц через границу); части 2 статьи 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее) и статьи 334 (нарушение правил международных полетов) Уголовного кодекса.

В ходе расследования установлено, что в настоящее время 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки в аннексированный Россией полуостров с нарушением норм украинского законодательства.

В СБУ отмечают, что решения об аресте самолетов этих авиаперевозчиков принимаются с тем, чтобы ограничить их полеты, в том числе в европейские страны.

По данным ведомства, на сегодня по его инициативе наложены аресты уже на 249 российских воздушных судов, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в Крым.

Отметим, что архангельская авиакомпания "Смартавиа" в Украине находится под санкциями. Первоначально они были введены президентом Петром Порошенко 14 мая 2018 года, когда компания еще называлась "Нордавиа - региональные авиалинии". Ей запретили летать над Украиной в течение трех лет. Аналогичная информация фигурировала в указе Порошенко от 21 июня 2018 года.

24 июня 2021 года, когда срок действия прежнего ограничения истек, уже нынешний президент Владимир Зеленский продлил их еще на три года. Однако в следующем же указе, изданном в тот же день, компания с тем же налоговым номером была указана уже как "Нордавиа" и против нее был введен уже полный пакет санкций из 17 пунктов.