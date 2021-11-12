Хотели вывести из-под санкций СНБО: самолет Медведчука не пустили в украинское небо

Служба безопасности Украины (СБУ) и "Украэрорух" не пустила в украинское небо самолет главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене. Самолет летел с Европы в Россию.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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"СБУ и "Украэрорух" заблокировали попытку использования воздушного пространства Украины бизнес-джетом, к владельцу которого применены санкции СНБО. Это тот депутат Верховной рады, которого СБУ подозревает в государственной измене", — говорится в сообщении.

Как удалось установить СБУ, злоумышленники хотели вывести самолет из-под санкций СНБО. Для этого они сменили бортовой номер одного из 5 подсанкционных самолетов: из Т7BRG перерегистрировали на T7GIV.

Уже с новым номером, 10 ноября, судно хотело пересечь воздушное пространство Украины: летело в РФ из одной страны-члена ЕС. Впрочем, СБУ сработало совместно с Украэрорухом и Госавиаслужбой Украины и запретило транзит бизнес-джета.

"В начале 2021 года по представлению СБУ СНБО ввел санкции в отношении оператора воздушных судов JET4U и компаний — владельцев бизнес-джетов, которыми одиозные украинские политики осуществляли, в нарушение законодательства, полеты в аэропорты государства-агрессора", — говорится в сообщении СБУ.

Как позже сообщил председатель СБУ Иван Баканов, ведомство рекомендовала СНБО применить санкции в отношении новых владельцев самолетов, ранее связанных с компанией "JET4U S.R.L.".

Напомним, что в конце января СНБО были утверждены и затем введены в действие президентом Владимиром Зеленским санкции против компании JET4U в лице двух юрлиц, зарегистрированных в Португалии и Молдове.