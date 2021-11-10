СНБО решил ввести санкции против ответственных за открытие консульства Никарагуа в Крыму

Совет национальной безопасности и обороны решил применить санкции против восьми человек, причастных к открытию в ноябре 2020 года почетного консульства Никарагуа в Крыму, который эта страна считает частью России.
Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, под санкции попали четыре гражданина Никарагуа и четыре гражданина России.
Кроме того, Данилов добавил, что принято решение о применении санкций к компаниям, на которые оформлены "три самолета, которые продолжают летать в США".
"Хочу сказать, что все те самолеты, которые считают необходимым без разрешения где-то перемещаться, будут преследоваться. Все их регистрации будут отслеживаться, они будут подпадать под санкции. Мы этого допускать не будем. Кроме того, хочу напомнить, что самолет господина Медведчука с первого дня находится в аэропорту "Жуляны" и ни разу никуда отсюда не отправлялся", — заявил он.
Секретарь совета не пояснил, что имеет в виду, однако стоит напомнить, что в конце января СНБО были утверждены и затем введены в действие президентом Владимиром Зеленским санкции против компании JET4U в лице двух юрлиц, зарегистрированных в Португалии и Молдове.
Позже выяснилось, что самолетами JET4U пользовались для полетов в Москву (в условиях запрета на прямые перелеты между Украиной и РФ) депутаты Верховной Рады от ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак, также ставшие фигурантами санкций по решению СНБО и Зеленского. Служба безопасности Украины также заявила, что самолеты JET4U летали в Крым (аэропорты которого Украина официально закрыла еще в 2014 году).
Напомним, что 1 ноября Кабинет министров предложил СНБО применить персональные санкции из-за открытия почетного консульства Никарагуа в Крыму. Отметим также, что в сентябре Крым посещала посол Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес. До этого она ездила в Симферополь на открытие почетного консульства год назад.
При этом еще 1 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО, принятое в тот же день, о применении секторальных санкций в отношении Никарагуа. В частности, была запрещена торговля с этой страной фруктами, кофе, чаем и табаком. На следующий день введение санкций против Никарагуа одобрила Верховная Рада.
Отметим также, что Никарагуа кроме признания Крыма в качестве территории России также признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Кроме РФ и Никарагуа такую позицию из крупных стран занимают лишь Венесуэла и Сирия.