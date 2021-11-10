СНБО решил ввести санкции против ответственных за открытие консульства Никарагуа в Крыму

Совет национальной безопасности и обороны решил применить санкции против восьми человек, причастных к открытию в ноябре 2020 года почетного консульства Никарагуа в Крыму, который эта страна считает частью России.

Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, под санкции попали четыре гражданина Никарагуа и четыре гражданина России.

Кроме того, Данилов добавил, что принято решение о применении санкций к компаниям, на которые оформлены "три самолета, которые продолжают летать в США".

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"Хочу сказать, что все те самолеты, которые считают необходимым без разрешения где-то перемещаться, будут преследоваться. Все их регистрации будут отслеживаться, они будут подпадать под санкции. Мы этого допускать не будем. Кроме того, хочу напомнить, что самолет господина Медведчука с первого дня находится в аэропорту "Жуляны" и ни разу никуда отсюда не отправлялся", — заявил он.

Секретарь совета не пояснил, что имеет в виду, однако стоит напомнить, что в конце января СНБО были утверждены и затем введены в действие президентом Владимиром Зеленским санкции против компании JET4U в лице двух юрлиц, зарегистрированных в Португалии и Молдове.